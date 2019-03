Pink Floyd lanza “Arnold Layne” como su Primer Sencillo

El 11 de marzo de 1967 se lanzaba en el Reino unido “Arnold Layne”, primer sencillo del legendario grupo Pink Floyd. Salió a la venta en Estados Unidos el 24 de abril de ese mismo año. La canción, de 2:52 minutos de duración, fue grabada entre el 29 de enero y el 27 de febrero de 1967 en Sound Techniques Studios, en Londres, y compuesta por Syd Barrett. Él se encargó de grabar la voz principal y las guitarras, Rick Wright grabó los coros y el órgano, Roger Waters el bajo y Nick Mason la batería.

Syd Barrett, principal compositor y líder de Pink Floyd al momento de la grabación de “Arnold Layne”, nació el 6 de enero de 1946 en Cambridge, Inglaterra y falleció el 7 de julio de 2006. En 1965 fundó la exitosa banda y se marchó en abril de 1968, meses después de la incorporación de David Gilmour. Durante esos años lanzaron los álbumes “The Piper at the Gates of Dawn” (1967) y “A Saucerful of Secrets” (1968). Luego de la salida de Barrett, con Roger Waters a la cabeza Pink Floyd, la banda produjo exitosos discos como “The Dark Side of the Moon” (1973), “Wish You Were Here” (1975) y “The Wall” (1979).