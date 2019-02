Maroon 5 acierta en la Super Bowl 2019

Como ocurre cada año, uno de los momentos más comentados de la Super Bowl es la actuación del descanso. En esta edición, celebrada en Atlanta, Maroon 5 ha sido el grupo escogido para encargarse de este importante espectáculo, junto a Travis Scott y Big Boi, una decisión que ya fue criticada prácticamente desde el instante en el que se anunció.

Una polémica que se ha mantenido incluso después de la propia actuación. Para muchos, el espectáculo ofrecido por Maroon 5 no ha estado a la altura de lo que debería ocupar el descanso de la Super Bowl. Hay quien ha creído necesario recordar actuaciones como las de Janet Jackson y Justin Timberlake para apoyar esta opinión.

Sin embargo, después de haber visto en un par de ocasiones este espectáculo encabezado por Maroon 5, estamos convencidos de que el grupo ha acertado. La banda, liderada por Adam Levine, ha optado por interpretar sus temas más conocidos y más potentes, dando incluso otro tono a algunas de sus canciones más populares, como ‘She Will Be Love’, y apostando por el rock.

Los fuegos artificiales y algún que otro efecto más han acompañado a esta actuación, en la que la protagonista ha sido la música. Guitarras eléctricas, batería, bajo y voz. Sin bailes, sin un espectáculo exagerado que enfocara todas las miradas a otro lado. Pero no olvidemos que, en teoría, es una actuación musical.

Es cierto que, comparada con las anteriormente mencionadas, es posible que sea una actuación algo menos espectacular, pero cuanto menos acertada. Una actuación con temas que todos conocemos, que todos hemos cantado, y en la que no faltaron los mensajes, algo verdaderamente importante si tenemos en cuenta el alcance que tiene este evento.

Además, Adam Levine y los suyos estuvieron brillantes en todos los sentidos. Al cantante, que posee una de las voces más peculiares y complicadas de controlar en directo, no se le escapó prácticamente ninguna nota. Y la banda acompañó a la perfección todos sus movimientos. El problema está en quien esperaba algo que no va con Maroon 5 y con su música, y ahí el grupo no podía hacer nada.