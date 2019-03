Los Beatles Lanzan su Primer Álbum Un día como Hoy

En el año 1963, se lanzaba “Please Please Me”, el primer álbum de la legendaria banda The Beatles. El disco cuenta con exitosas canciones tales como “Love Me Do”, “Twist and Shout”, “Please Please Me” y “I Saw Her Standing There”. En 2003, la revista Rolling Stone ubicó “Please Please Me” en el puesto 39 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.

La banda de Liverpool, conformada por John Lennon (guitarra y voz), Paul McCartney (bajo y voz), George Harrison (guitarra y voz) y Ringo Starr (batería y voz) se formó a principios de la década de 1960. El antecedente de la banda había sido The Quarrymen, grupo formado por John Lennon y su amigo Peter Shotton, al cual se incorporaron luego Paul McCartney y George Harrison. Los Beatles fueron descubiertos en 1962 por el productor Brian Epstein, quien les ofreció un contrato para grabar un sencillo: “Love Me Do”. En esos años la banda ganó muchísima fama y popularidad, generando el fenómeno conocido como “Beatlemanía”. The Beatles se disolvió en 1970, y sus miembros continuaron sus carreras como músicos solistas. Luego de “Please Please Me”, lanzaron exitosos álbumes como “A Hard Day’s Night” (1964), “Revolver” (1966), “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1967) y “Let It Be” (1970).

A continuación tenemos un repertorio musical compuesto por nuestros amigos de History, que lo disfruten!

