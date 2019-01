“Black Mirror: Bandersnatch”: el ‘final secreto’ de la película interactiva de Netflix

El viernes 28 de diciembre, Netflix estrenó su proyecto original más ambicioso: “Black Mirror: Bandersnatch”, una película interactiva que ha captado la atención de los usuarios que se volcaron a ser parte de la cinta en la que cada uno elige el desenlace de los personajes. Como ya lo habíamos mencionado en otra nota sobre la película de Black Mirror, el largometraje tiene cinco posibles finales, que el espectador irá desbloqueando conforme avance en la película online. A este formato se le conoce como”Elige tu propia aventura”.

En “Black Mirror: Bandersnatch“, los espectadores se encuentran rápidamente en un laberinto de opciones que llevan a uno de los cinco finales concretos. Sin embargo, existe un sexto final que no todos los usuarios de la plataforma de streaminghan logrado desbloquear. Se trata de los que muchos han denominado como el “final secreto” de la película interactiva.

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Si aún no has visto la película original de Netflix, lo mejor es que no sigas leyendo porque haremos un repaso de todos los finales posibles de la cinta dirigida por David Slade.

“Black Mirror: Bandersnatch” sigue la historia de Stefan, un joven desarrollador de videojuegos en 1984 que cae en la locura mientras trabaja en un nuevo juego basado en un libro de fantasía. Mientras los espectadores juegan, descubren más de la historia de Stefan, específicamente que su madre murió en un horrible accidente de tren cuando era un niño, y que se culpa tanto a sí mismo como a su padre.

A medida que avanza la película, los espectadores deben tomar decisiones específicas, como la comida, música e incluso si Stefan matará o no a su padre, lo que lleva a uno de los cinco finales de la cinta: Stefan y su madre mueren. Stefan va a la cárcel. Un personaje en el futuro reinicia el juego de Stefan. Se descubre que Stefan estaba en el set de una película. Y el padre de Stefan termina arrestándolo.

La primera película interactiva de Netflix se estrenó el 28 de diciembre. (Foto: Netflix)

Ninguno de estos cinco finales es concluyente ni tienen un final feliz, pues estos terminan por incitar al espectador a volver y tomar decisiones diferentes, guiando la historia por nuevos caminos una y otra vez. Por ello, para muchos usuarios que ya vieron las película no es descabellado pensar en un sexto final.

De hecho, así parece ser. Si bien no existe evidencia de tal final, los espectadores han encontrado pequeños detalles en “Black Mirror: Bandersnatch“, incluida una escena secreta de estilo post-créditos que es considerada el “final secreto”. Esta escena muestra a Stefan en el mismo autobús en el que viajó para visitar Tuckersoft, en las escenas iniciales del filme. Pero esta vez, saca una cinta del juego “Bandersnatch” finalizado que a su vez reproduce algunos sonidos espeluznantes , sonidos que finalmente llevan a una página en el sitio web oficial de Tuckersoft, la empresa ficticia con la que el protagonista de ‘Bandersnatch’ desarrolla el videojuego homónimo