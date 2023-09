En esta Super Bowl 2023, la cantante Rihanna paralizó a millones de personas durante el espectáculo deportivo, después de siete años fuera de los focos. La artista apareció vestida de rojo y de marca española en lo alto de una plataforma en la que mostró a millones de personas que esperaba a su segundo hijo con A$AP Rocky, nacido el pasado mes de agosto. Rihanna no defraudó y se convirtió en la reina del show en el que estuvo acompañada de los bailarines vestidos de blanco. Bitch Better Have My Money fue el primer tema que empezó a sonar.