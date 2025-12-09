TRADICIONES NAVIDEÑAS DE LOS OYENTES DE ANTENA 8

La magia que nos une en diciembre

La Navidad en Panamá es más que una fecha en el calendario: es un sentimiento que transforma nuestras calles, hogares y corazones. Desde que comienza diciembre, el país entero se viste de fiesta, y cada familia panameña aporta su toque especial a esta celebración que nos une como nación.

En Antena 8 quisimos conocer qué tradiciones mantienen vivas el espíritu navideño en los hogares de nuestros oyentes, y lo que descubrimos es una hermosa mezcla de costumbres heredadas, nuevas tradiciones y mucho amor familiar.

Las Tradiciones que Nos Definen

La Pintura y Decoración: Un Nuevo Comienzo

Una de las tradiciones más arraigadas en Panamá es el ritual de pintar y decorar la casa al inicio de diciembre. Las familias se unen para renovar sus hogares, colocando los famosos foquitos de colores que iluminan ventanas, jardines y techos. Este acto de renovación simboliza recibir al Niño Jesús con un espacio limpio y renovado, representando también los deseos de cambio y prosperidad para el año que viene.

El Nacimiento y el Árbol: Símbolos Inseparables

No hay Navidad panameña sin el nacimiento o pesebre y el árbol navideño. Muchas familias compiten en creatividad, creando belenes que se convierten en verdaderas obras de arte. Algunos hogares incluso abren sus puertas al público para compartir estas representaciones del nacimiento de Jesús, convirtiendo sus casas en pequeños santuarios de fe y devoción.

Las Posadas: Nueve Días de Preparación

Del 16 al 24 de diciembre, las posadas llenan de canto y alegría nuestros barrios. Esta tradición representa el peregrinaje de María y José buscando posada, y reúne a vecinos y familias que van de casa en casa cantando villancicos. Los niños se visten de pastores, y en cada hogar se comparten golosinas y refrescos, fortaleciendo los lazos comunitarios.

La Mesa Navideña: Tradición que se Saborea

La cena del 24 de diciembre es el momento culminante de las celebraciones. Las mesas panameñas se llenan de platos que son auténticos tesoros culinarios:

Arroz con guandú y coco : El rey indiscutible de la mesa navideña

: El rey indiscutible de la mesa navideña Tamales : Envueltos con amor y tradición

: Envueltos con amor y tradición Pavo o pernil al horno : El plato principal que reúne a todos

: El plato principal que reúne a todos Jamón glaseado : Nunca puede faltar

: Nunca puede faltar Ensalada de papas : El acompañamiento perfecto

: El acompañamiento perfecto Ron ponche : La bebida que marca la ocasión

: La bebida que marca la ocasión Dulces tradicionales: Dulce de frutas y algunos incluyen el tres leches

Como nos compartió Xenia Huerta, oyente de Antena 8: “Nuestro ritual es comer y pasarlo en familia, cenar juntos platos que son tradición en nuestra mesa: pavo, arroz, jamón, tamales y todas esas delicias”.

Tradiciones que Trascienden Generaciones

La Misa de Gallo

A medianoche del 24 de diciembre, muchas familias asisten a la tradicional Misa de Gallo, un momento espiritual que marca oficialmente el nacimiento de Jesús y el inicio de la celebración navideña.

El Desfile de Navidad

Desde los años 90, el desfile navideño se ha convertido en uno de los eventos más esperados. Carrozas iluminadas, bandas de música y comparsas llenan las principales avenidas del país, especialmente en la Cinta Costera de Ciudad de Panamá, donde miles de familias se reúnen para disfrutar del espectáculo.

Los Rituales de Año Nuevo

La transición al año nuevo también tiene sus propias tradiciones. Johana Montenegro, otra oyente, nos cuenta: “El único ritual que hacemos en familia es comer las 12 uvas y pedir deseos al mismo tiempo. Eso nos prepara bien para el año que inicia”.

El Espíritu de Solidaridad

La Navidad panameña también se caracteriza por su espíritu solidario. Organizaciones, empresas y familias organizan campañas de donación de juguetes, ropa y alimentos para las comunidades más necesitadas. Algunas empresas y grupos familiares llevan fiestas navideñas a lugares de difícil acceso, asegurando que la alegría de la Navidad llegue a todos los rincones del país.

Tradiciones Regionales: La Diversidad que Nos Enriquece

Cada provincia aporta su propio sabor a la Navidad:

En Chiriquí , el Festival de las Luces en David ilumina las calles con espectaculares decoraciones

, el Festival de las Luces en David ilumina las calles con espectaculares decoraciones En Herrera , la tradicional Cabalgata de los Santos recorre las calles el 24 de diciembre

, la tradicional Cabalgata de los Santos recorre las calles el 24 de diciembre En Los Santos, la Parada de las Mil Polleras en Las Tablas muestra el orgullo de nuestro traje típico

El Cierre: Día de Reyes

La temporada navideña culmina el 6 de enero con el Día de Reyes. Las familias se reúnen para partir la tradicional rosca de Reyes, especialmente en el interior del país, marcando el final oficial de las festividades. También se realiza la tradicional quema de arbolitos.

Nuestra Invitación

En Antena 8 queremos seguir conociendo las tradiciones de nuestros oyentes. ¿Cuál es esa tradición especial que hace única la Navidad en tu hogar? ¿Tienes algún ritual familiar que se ha transmitido de generación en generación?

Comparte con nosotros tus historias navideñas en nuestras redes sociales o escribe al WhatsApp de cabina 64830541. Porque al final, lo que hace verdaderamente especial la Navidad no son solo las decoraciones o la comida, sino esos momentos compartidos con quienes amamos, esas tradiciones que nos conectan con nuestras raíces y que construyen los recuerdos que atesoraremos por siempre.

Como bien dice Luis Durán, oyente de nuestra emisora: “Hacemos oraciones en familia, dándole gracias a Dios por el año que se va y por el que viene”.

Que esta Navidad esté llena de luz, amor y tradiciones que alimenten el alma.

¡Feliz Navidad de parte de todo el equipo de Antena 8!

¿Cuál es tu tradición navideña favorita? Compártela con nosotros usando el hashtag #NavidadAntena8