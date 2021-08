El 10 de mayo del 2020 el vocalista de la banda irlandesa de rock U2 dedicó un playlist al cual nombró Las 60 canciones que salvaron mi vida y hoy les queremos compartir 5 de esas canciones y las dedicatorias a sus intérpretes!! Porque sí, los artistas también son fans y la música nos toca a todos por igual!!!

1.- Billie Eilish – Everything I Wanted

Querida Billie (y Finneas), Mis oídos anhelan esos espacios vacíos para vagar… Para esconderse de la densidad de las superficies digitales con tanta información… Me adentré en su canción y es una negra belleza. Dolorosa y asombrosamente vulnerable, y terrorífica. Sin miedo ni preocupación porque tú no estás preocupada por todo eso. Expresas que puedes controlar los sentimientos que te aquejan. Pienso en Carole King. Pienso en Roy Orbison. Pero, como con ellos, esto no existía antes de ti. Tu Fan, Bono

2.- David Bowie- Life On Mars?

Querido Duncan, cuando oí la canción de tu padre en la radio de 1973, estaba escondido bajo las sábanas de mi cama en el 10 de la Calle Cedarwood, escuchando una radio pirata llamada Radio Caroline. No pensé en la interrogación del título, no me importaba la pregunta de “si hay vida en marte”. La canción respondía una pregunta mucho más importante para mí cuando tenía 13 años… ¿Hay vida inteligente en la tierra? Esa era la prueba de lo que me preocupaba. Gracias por compartir a tu padre con tantas almas, como yo, a las que llenó hasta el borde.

3.- Daft Punk y Pharrell – Get Lucky

Queridos no Daft pero muy Punk hombres espaciales, Thomas y Guy-Manuel, que desarrollan los límites de su sonido estroboscópico pero también buscan la disciplina en la escritura. Estudiantes de música y baile, pero también estudiantes de arreglos de producción como Giorgio Moroder… A los que luego dan su lugar bajo los focos. Hombre del espacio pero también de la tierra… Sí.

Querido Pharrell, eres la razón para creer en que es posible… Eres la razón para creer en lo imposible. Mandela dijo “Siempre parece imposible hasta que se hace”. Una canción como esta no debería ser, pero lo es. Hallelujah.

Querido Nile, siempre has sido el anfitrión de algunas de mis canciones favoritas de siempre, una figura profética. No tienes mucha familia así que escribiste ‘We Are Family’. No pasabas por muy buen momento así que escribiste ‘Good Times’. Escribes canciones para poder estar en ellas. Ese toque luminoso nunca ha sido mejor que en esta. Tu atraviesas algunas de mis canciones favoritas de siempre… Gracias ¿Cómo no podría ser fan de esta colaboración?

4.- Massive Attack – Safe From Harm

Queridos Massives y Shara, menuda voz que tienen, menuda canción , menuda imagen que todos dibujan, menudo malvado mundo por el que a veces pasamos… Y sí, queremos hacerlo mejor para todo el mundo pero, a veces, en la negociación queremos un lugar seguro para meternos nosotros. Nuestros seres queridos son todo lo que tenemos… Por favor, por favor, por favor “Puedes liberar al mundo, puedes liberar la mente, siempre mientras mi bebe esté a salvo esta noche”. Gracias por darme permiso para no soltar del todo la ira detrás de toda vulnerabilidad.

5.- The Ramones – Swallow My Pride

Queridos hermanos; Labios flojos hunden barcos. Este es el sonido de la liberación a través de la humillación … Estas canciones son tan simples que pienso que no solo puedo tocarlas, tal vez pueda escribirlas … así que también se convirtieron en mi liberación. Claro que no sabia que ser así de simple seria tan complicado, pero sin ti, no hubiese iniciado el camino de ser escrito … y Joey, me prestaste tu voz. Difícilmente parece suficiente dar las gracias por eso. Tu fan Bono

Quieres saber cuáles otras canciones incluyó bono? aquí la lista completa!!!

1. Luciano Pavarotti, Bono & Zucchero – Miserere

2. Sex Pistols – Anarchy In the UK

3. Kanye West – Black Skinhead

4. Billie Eilish – everything i wanted

5. David Bowie – Life on Mars?

6. The Beatles – I Want to Hold your Hand

7. Ramones – Swallow My Pride

8. The Clash – Safe European Home

9. Public Enemy – Fight The Power

10. Patti Smith – People Have the Power

11. John Lennon – Mother

12. The Rolling Stones – Ruby Tuesday

13. Elton John – Daniel

14. Andrea Bocelli- Con Te Partiro

15. Elvis Presley – Heartbreak Hotel

16. Johnny Cash – Hurt

17. This Mortal Coil – Song to the Siren

18. Kraftwerk – Neon Lights

19. The Fugees – Killing Me Softly With His Song

20. Prince – When Doves Cry

21. Daft Punk feat Pharrell Williams & Nile Rodgers – Get Lucky

22. Madonna – Ray of Light

23. JAY-Z feat Alicia Keys – Empire State of Mind

24. Talking Heads – Love Goes to Building on Fire

25. Lou Reed – Satellite of Love

26. The Verve – Bitter Sweet Symphony

27. Joy Division – Love Will Tear Us Apart

28. New Order – True Faith

29. R.E.M. – Nightswimming

30. Adele – Chasing Pavements

31. Arcade Fire – Wake Up

32. Pixies – Monkey Gone to Heaven

33. Oasis – Live Forever

34. Iggy Pop – Lust for Life

35. Gavin Friday – Angel

36. Massive Attack – Safe From Harm

37. Kendrick Lamar feat U2 – XXX

38. Bob Marley & The Walers – Redemption Song

39. Echo and the Bunnymen – Rescue

40. Nirvana – Smells Like Teen Spirit

41. Pearl Jam – Jeremy

42. Bob Dylan – Most of the Time

43. Beyoncé feat Kendrick Lamar – Freedom

44. Depeche Mode – Walking In My Shoes

45. Nick Cave & The Bad Seeds – Into My Arms

46. Simon & Garfunkel – The Sounds of Silence

47. Coldplay – Clocks

48. INXS – Never Tear Us Apart

49. New Radicals – You Get What You Give

50. Angélique Kidjo – Agolo

51. Lady Gaga – Born This Way

52. Frank Sinatra & Bono – Under My Skin

53. David Bowie – Heroes

54. Simple Minds – New Gold Dream (81/82/83/84)

55. Sinéad O’Connor – You Made Me The Thief Of Your Heart

56. Van Morrison – A Sense of Wonder

57. Bruce Springsteen – There Goes My Miracle

58. Daniel Lanois – The Maker

59. Peter Frampton – Show Me The Way6