Sabemos que las letras de las canciones están inspiradas en relaciones, pérdidas, la vida de quienes la cantan! sin embargo tambien encontramos canciones qu ehacen referencia a hechos reales, eventos de nuestra cotidianidad que quizas paso por alto para los ojos d emuchos. Por ello te compartimos algunas de esas historias en este TOP musical.

Así como existió Rebeca Méndez, la mujer que inspiró la canción «En el muelle de San Blas», de Maná, existen mas historias!! veámoslas!!!

1. «The Lonesome Death of Hattie Carroll». Bob Dylan

Bob Dylan heredó de los cantantes folk la tradición de cantar historias inspiradas en las páginas de sucesos. Hay muchas en su repertorio con un objetivo de denuncia social, como «Hurricane», pero destacamos «The Lonesome Death of Hattie Carroll», perteneciente a su álbum «The Times They Are A-Changin» (1964). En ella, Dylan nos narra la cruel muerte, el 9 de febrero de 1963, de Hattie Carroll, una camarera negra de 51 años y madre de 10 hijos. Su asesino fue un cliente blanco, de 24 años, rico y borracho, llamado William Zantzinger. Según este explicó durante el juicio, le dio un golpe en la cabeza con su bastón porque había tardado en traerle la bebida. Nadie ayudó a Hattie, que murió al día siguiente. Zantzinger fue condenado a seis meses de cárcel (que eludió) y a una multa de 500 dólares por homicidio, ya que la defensa arguyó que ella había muerto debido a una enfermedad previa y no exclusivamente por el golpe. Décadas más tarde, el protagonista de la historia declaró que Dylan le había amargado la vida. Algo es algo.

«Fue asesinada de un golpe, asestado por un bastón que surcó el aire cayendo después de atravesar la habitación,

condenado y destinado a destruir todo lo noble. Y ella, nunca le había hecho nadaa William Zanzinger».

2. «Tears in Heaven». Eric Clapton

Una experiencia desgarradora da lugar a una de las más hermosas baladas nunca escritas. Conor Clapton, de cuatro años, cayó el 20 de marzo de 1991 de un rascacielos de Manhattan desde el piso 53. La ventana que debería haber estado cerrada, se encontraba abierta. En su memoria, su padre compuso «Tears in Heaven», con la ayuda del cantautor norteamericano Will Jennings, convirtiéndose en uno de los temas emblemáticos del guitarrista y cantante británico. Por cierto, Eric Clapton recibió, después del entierro, una carta que su hijo le había escrito poco antes de morir, con un único mensaje, «Te quiero». También dedicó a su hijo «The Circus Left Town» y «My Fathers Eye’s». «Tears in Heaven» resulta sobrecogedora:

«¿Sabrías mi nombre si te viera en el cielo? ¿Sería lo mismo si te viera en el cielo? Debo ser fuerte y sobreponerme,

porque sé que no pertenezco a este lugar, al cielo.¿Me darías la mano si te viera en el cielo?

¿Me ayudarías a levantarme si te viera en el cielo?»

3. «Smoke on the Water». Deep Purple

Puede que contenga el riff más repetido de la historia del rock. Los acontecimientos descritos alrededor de ese mágico sonido son bien conocidos: un incendio declarado durante un concierto de Frank Zappa en el Festival de Jazz de Montreux. De hecho, la canción narra de forma bastante explícita el incidente. Formó parte del disco de 1972 «Machine Head», aunque la versión más famosa es la que se incluyó en «Made in Japan», del mismo año.

«Frank Zappa y The Mothers habían cogido el mejor sitio,

pero algún estúpido con una bengala hizo que ardiera el lugar».

4. «Jeremy». Pearl Jam

Un chico de Texas, de 16 años, entra en su aula, saca una pistola y se pega un tiro en la boca frente a sus compañeros. Ocurrió en 1991, y el muchacho se llamaba Jeremy, ¿Que le había llevado a tomar tan drástica medida? Esto es lo que se preguntó Eddie Wedder al leer la noticia en los periódicos, y lo que le llevó a escribir esta impactante canción publicada en el primer álbum de Pearl Jam, «Ten». Nos habla de desinterés por parte de los padres, burlas de sus compañeros, soledad… El videoclip de este tema fue retocado porque, según la MTV, parecía que el chico disparaba contra los estudiantes. Todo esto provocó una polémica cuyo resultado fue que la banda se negara a grabar ningún vídeo hasta 1998.

«Papá nunca le prestó atención. Y de hecho a mama no le importaba.

Rey Jeremy, el malvado, mandaba en su mundo. Jeremy habló en clase hoy».

5. «Sunday Bloody Sunday». U2

Para canciones sangrientas, la de U2. «Sunday Bloody Sunday», del disco «War» (1983). Describe los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Derry, en Irlanda del Norte, el 30 de enero de 1972. Una manifestación en protesta por la ley que permite encarcelar a sospechosos de terrorismo sin necesidad de juicio, termina con 14 muertos, víctimas de los disparos del ejército británico. Once años más tarde, este hecho se convierte en uno de los éxitos más contundentes de la banda de Bono.

«Botellas rotas bajo los pies de los niños, Cuerpos esparcidos a lo largo de una calle sin salida. Pero no prestaré atención a la llamada de la batalla. Pongo mi espalda, pongo mi espalda contra la pared».