1.- Fleetwood Mac – Go Your Own Way

Esta banda de rock británica formada en 1967 contaba con un amorío entre dos de sus integrantes. Cuando la relación acaba, Lindsey Buckingham escribe esta canción y se la dedica a Stevie Nicks. A pesar de esto, la banda continuó junta y Go your own way se convirtió en uno de sus mayores éxitos y hoy, un clásico.

Amarte

No es lo correcto que debe hacerse

¿Cómo puedo

cambiar las cosas que he sentido?

Si pudiese

Tal vez te regalaría mi mundo

¿Cómo puedo hacerlo

cuando no quieres nada de mí?

¡Puedes irte por tu propio camino!

2.- Seether – Broken ft. Amy Lee

Porque estoy roto,

cuando estoy triste y solo,

y no me siento bien,

cuando te marchas.

Te has marchado,

no me sientes más.

3.- Slipknot – Vermilion Pt. 2

Ella es todo para mí

El sueño no correspondido

Una canción que nadie canta

Lo inalcanzable

Ella es un mito en el que tengo que creer

Todo lo que necesito para hacerlo real es una razón más

No sé qué hacer

4.- Three Days Grace – I Hate Everything About You

Solo cuando me paro a pensarlo

Odio todo de ti

¿Por qué te amo?

Odio todo de ti

¿Por que te amo?

5.- The All-American Rejects – Gives You Hell

Cuando veas mi cara

Espero que sientas un infierno, espero que sientas un infierno

Cuando caminas por mi camino

Espero que sientas un infierno, espero sientas un infierno

BONUS TRACK PORQUE SI, ES MUUUY GRACIOSA!

Ben Folds Five – Song for the Dumped

En una mezcla de batería y piano que combina rock y jazz, Ben Folds Five descargan toda su ira. Luego de una ruptura, lo único que Ben quiere es que una chica a la que ahora considera una prostituta le devuelva todo su dinero y su camiseta negra.

¿Así que querías tomarte un descanso?

Desacelerar algunos y tener algo de espacio?

Que te jodan a TI también.

Devuélveme mi dinero.

Devuélveme mi dinero, perra.

Quiero mi dinero de vuelta

Y no lo olvides

Y no olvides devolverme mi camiseta negra.