En un especial que unió a nuestros locutores hablamos sobre los artistas mas destacados, las premiaciones, los nuevos talentos y que esperamos para el próximo año. Desde las 7 de la mañana Alonso Vilarreal, Rodolfo Hogan y Leany Salazar se unieron vía telefónica a Sergio Mix para iniciar el recuento de las canciones más pedidas para incorporarse en horas del medio día nuestra Bruja y la talentosa Gladys Rios. Aquí nuestro TOP 40, para que lo agregues a tu playlist y lleves la buena música a donde vayas!!

Los 10 primeros lugares van coronados por:

1.- Levitating- Dua Lipa

Creo que tú eres para mí,

lo siento en nuestra energía,

nos veo escritos en las estrellas.

Podemos ir a cualquier parte,

así que hagámoslo, ahora o nunca.

Cariño, nada está nunca, nunca, demasiado lejos.

2.- Save your tears- The Weeknd

Podrías haberme preguntado por qué rompí tu corazón.

Podrías haberme contado que te derrumbaste,

pero pasaste caminando a mi lado,

como si yo no estuviese allí,

y simplemente hiciste como que no te importó.

3.- Driver´s licence- Olivia Rodrigo

Y simplemente no puedo imaginarme

cómo podrías estar tan bien ahora que no estoy.

Supongo que no decías en serio

lo que escribiste en aquella canción sobre mí,

porque tú dijiste que para siempre,

(pero) ahora paso conduciendo a solas por tu calle.

4.- Bad habits- Ed Sheeran

Cada vez que tú andas cerca,

sabes que no puedo decir que no.

Cada vez que el sol se pone,

dejo que tú tomes el control.

5.- Butter- BTS

Suave como mantequilla

Te atraigo como ningún otro

No necesito a Usher

Para recordarme que estás muy enamorada

No hay ningún otro

Que pueda robarte como un ladrón

Hablando en serio, ya te tengo

6.-Todo de ti- Rauw Alejandro

Aceleraste mis latidos

Es que me gusta todo de ti

De to’as tus partes, ¿cuál decido?

Es que me gusta todo de ti

7.- Good 4 u- Olivia Rodrigo

Perdí la cabeza, pasé la noche

Llorando en el piso de mi baño

Pero todo te da igual, realmente no lo entiendo

Pero supongo que bien por ti

8.- Leave the door open- Silk Sonic

Y si tienes hambre, nena, tengo filetes

Oh, amor, no me dejes esperando

Podríamos estar amándonos mucho

Estoy hablando de besarnos, acurrucarnos

Pétalos de rosa en la bañera

Nena, vámonos, eso está burbujeando

9.- Mood- 24K Golden con Ian Dior

Jugamos juegos de amor para evitar la depresión

Hemos estado aquí antes y no seré tu víctima

10.- Bang!- AJR

Así que tengo un apartamento frente al parque

Pon quinua en mi refrigerador, aún no me siento crecido

Ha sido un gran viaje, pero creo que es hora

Para ir (bang! ¡Pum! ¡Bang!)

El resto del playlist continuó así!

Baila conmigo- Selena Gómez con Rauw Alejandro My ex´s best friend- Machine Gun Kelly con Blackbear Easy on me- Adele Chica ideal- Sebastián Yatra con Guynaa Cold heart- Elton John con Dua Lipa Girl like me- Black eyed peas Hawaii- Maluma con The Weeknd Permission to dance- BTS Montero (call me by your name)- Lil Nas X Millones- Camilo Go crazy- Chris Brown con Young Thug Telepatía- Kali Uchis Pepas: Farruko My universe- Coldplay con BTS Don´t be shy- Tiesto con Karol G. Canción bonita- Carlos vives con Ricky Martin Positions- Ariana Grande The business- Tiesto Lovesick girls- Blackpink Beggin´- Maneskin Kiss me more- Doja Cat con SZA Without you- The Kid Laroy Beautiful mistakes- Maroon 5 con Megan The Stallion SG- DJ Snake, Ozuna, Lisa y Megan The Stallion Skate- Silk Sonic Mañana- Álvaro Soler con Cali y El Dandee Don´t shut me down- ABBA Tacones rojos- Sebastian Yatra 34 + 35- Ariana Grande Shivers- Ed Sheeran

