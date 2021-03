Seguro estabas acompañándonos desde temprano en el Miércoles Rockero! sabemos que el playlist de hoy estuvo del mas allá así que se traemos la selección de Alonso Villarreal para que la disfrutes mientras estás en tu oficina. Estas el top10 de canciones de Rock de los 90s que disfrutaste!

1.-Stone Temple Pilots – Plush

«Plush» es el segundo sencillo de la banda estadounidense de grunge Stone Temple Pilots, editado en el año 1993. Es quizás el tema más famoso de la banda, y uno de sus mayores éxitos, debido a la alta rotación que tuvo el vídeo de la canción en la MTV.

2.-Gin Blossoms – Found Out About You

“Found Out About You” es el cuarto sencillo del segundo álbum de Gin Blossoms, New Miserable Experience, grabado en 1992. Escrito por el guitarrista principal Doug Hopkins, quien fue despedido de la banda después del álbum, Gin Blossoms lo había grabado previamente en su 1989 álbum debut Dusted.

3.- The Smashing Pumpkins – Tonight, Tonight

«Tonight, Tonight» es una canción de The Smashing Pumpkins, la cual fue escrita por el líder del grupo musical, Billy Corgan. Fue el cuarto sencillo y la segunda canción del álbum llamado Mellon Collie and the Infinite Sadness, y que fue lanzado el 15 de abril de 1996.

4.- Learn To Fly – Foo Fighters

«Learn to Fly» (en español “aprender a volar”) es el primer sencillo del tercer álbum de Foo Fighters, There is Nothing Left to Lose. Es una de las canciones más famosas de la banda. Acerca de la canción, Dave Grohl dijo que «es sobre buscar algo de inspiración, buscar signos de vida que te hagan sentir que estas vivo».

5.- Collective Soul – December

“December” es una canción de la banda estadounidense de rock alternativo Collective Soul, lanzada en el álbum homónimo de la banda de 1995. Escrito por el cantante y guitarrista Ed Roland, alcanzó el puesto 20 en el Billboard Hot 100 y el número uno en la lista Album Rock Tracks durante nueve semanas, superando su éxito anterior “Shine” por una semana; también alcanzó el número dos en la lista de Modern Rock Tracks, convirtiéndolo en su single de mayor rango en esa lista en particular. En Canadá, la canción se ubicó en el número dos en la lista RPM Top Singles, convirtiéndose en su sencillo con las listas más altas hasta que “The World I Know” alcanzó el primer puesto en marzo de 1996.

6.- Green Day – Basket Case

«Basket Case» «Caso Perdido»— es una canción de la banda estadounidense de punk rock Green Day, lanzada como sencillo en noviembre de 1994; es el tercer sencillo de Dookie, uno de sus álbumes más exitosos. Esta canción trata sobre los ataques de ansiedad que tenía Billie Joe Armstrong. El vídeo de esta canción fue emitido constantemente por la cadena estadounidense de televisión por cable MTV (junto con «Longview», «Welcome to Paradise» y «When I Come Around»), provocando la venta masiva del álbum Dookie, tanto en los Estados Unidos como en Europa. Varios cantantes y bandas han hecho covers de esta canción, entre los cuales se encuentran The Offspring, Avril Lavigne, Fall Out Boy, entre otros.

7.- Nirvana – Come As You Are

«Come as You Are» es una canción y sencillo de la banda de grunge Nirvana publicada en su segundo álbum de estudio titulado Nevermind del año 1991. Fue lanzada como sencillo el 3 de marzo de 1992. Esta canción, junto a «Smells Like Teen Spirit», es la responsable de popularizar tanto a Nirvana como a todo el movimiento grunge a principios de los años 90. La revista esestadounidense Rolling Stone clasificó a «Come as You Are» en el puesto 445 en su lista de Las 500 mejores canciones de todos los tiempos según Rolling Stone , y en el puesto 452 en la edición 2010 de la lista.

8.- Aerosmith – Cryin’

«Cryin’» es una power ballad interpretada por la banda estadounidense de hard rock Aerosmith, escrita por Steven Tyler, coescrita por Joe Perry y Taylor Rhodes, producida por Bruce Fairbairn. Fue publicada por la empresa discográfica Geffen Records en junio de 1993 en los Estados Unidos y en octubre del mismo año en el Reino Unido como sencillo del 11°. álbum de estudio de la banda Get a Grip (1993).

9.- Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge

«Under the Bridge» es el segundo sencillo lanzado por la banda estadounidense de Red Hot Chili Peppers en su álbum de 1991 Blood Sugar Sex Magik. Permanece como el sencillo más exitoso de la banda, alcanzando en 1992 el puesto 2 del Billboard Hot 100. El videoclip fue dirigido por Gus Van Sant y ganó un MTV Video Music Award en “Viewer’s Choice” (Elección de los Televidentes) y fue nominado a otros dos premios, Mejor Vídeo Grupal y Vídeo del Año.

10.- Pearl Jam – Jeremy

«Jeremy» es una de las canciones más emblemáticas de la banda de grunge Pearl Jam. Fue incluida en su álbum debut Ten y tuvo dos nominaciones al Grammy de 1993: Mejor Canción de Rock y Mejor Interpretación de Hard Rock.