¿Qué sería de la Navidad sin su memorable historial de películas? Donde la citadina se enamora de un chico de pueblo, donde un Santa Claus salva la Navidad o donde se construyen nuevos sueños para dejar atrás la rutina y empezar de nuevo. Todo con mucha nieve, muérdagos y chocolate caliente.

En las películas navideñas (que empiezan a salir desde noviembre y son casi como el anuncio de las fiestas de Mariah Carey) buscamos historias que nos abracen el corazón, nos hagan reír, llorar un poquito y, sobre todo, reconectarnos con la magia de compartir. Las luces, los villancicos y el ambiente festivo se complementan perfecto con una buena película, de esas que se vuelven tradición año tras año. Nos encanta dedicar diciembre para ver sólo películas navideñas, desde las icónicas y memorables, hasta aquellas que pueden ser algo cliché y repetitivas, pero igual disfrutamos.

En Antena 8 sabemos que la música y las buenas historias van de la mano, por eso preparamos este Top 10 de películas navideñas que no pueden faltar en tu maratón decembrino (y de paso, te sugerimos algunas canciones de los soundtracks de estas películas para meterle más “feeling”). Clásicos eternos, animación para toda la familia y romances modernos que ya se ganaron tu corazón en estas fechas.

Last Christmas (2019)

Una comedia romántica llena de encanto, humor y un toque de magia. Ideal para quienes buscan una historia moderna y con un mensaje que te haga llorar, perfecta para acompañar una tarde navideña y aprender a ser más agradecidos.

The Polar Express (2004)

Una aventura animada que te lleva directo al Polo Norte y donde Tom Hanks se luce. Un viaje mágico que despierta la ilusión y nos recuerda que creer sigue siendo parte esencial de la Navidad.

Milagro en la calle 34 (1947 / 1994)

Un clásico que trasciende generaciones y nos recuerda por qué creer en Santa Claus puede ser algo maravilloso, sin importar la edad.

El extraño mundo de Jack (1993)

Mitad Halloween, mitad Navidad… pero 100 % magia. Una película única con el sello inconfundible de Tim Burton y una banda sonora inolvidable. La película favorita de muchos… y no pensamos discutirlo.

Klaus (2019)

Una verdadera joya animada. Visualmente hermosa, con una historia original que reinventa el origen de Santa Claus y deja el corazón calientito.

Love Actually (2003)

Varias historias, mucho romance y toneladas de espíritu navideño. Para muchos, una tradición infaltable cada diciembre.

Elf (2003)

Si lo que buscas es reír sin parar, esta comedia protagonizada por Will Ferrell es la opción definitiva. Diversión asegurada para toda la familia.

El Grinch (2000)

Para quienes aman o detestan la Navidad. En cualquiera de sus versiones, esta historia siempre logra sacarnos una sonrisa… y una lección.

Mi pobre angelito (Home Alone, 1990)

Kevin contra los ladrones y la nostalgia pura de la Navidad. Una película que nunca falla y que sigue siendo favorita de grandes y chicos.

¡Qué bello es vivir! (It’s a Wonderful Life, 1946)

La película navideña por excelencia. Emotiva, humana y eterna. Si no la has visto, este es el momento perfecto para hacerlo.

En esta temporada, en Antena 8 no solo celebramos la Navidad con la mejor música, sino también con contenidos especiales que te acompañan durante todo el día. Sintonízanos para disfrutar de segmentos dedicados a películas navideñas, recomendaciones, curiosidades y ese ambiente festivo que tanto nos gusta compartir contigo.

Porque la Navidad suena mejor en Antena 8.