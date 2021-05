Durante dos sábados seguidos pudiste disfrutar del especial de generación antena: Duetos Históricos de la música, hoy te compartimos un TOP 10 de esos dueto para que los lleves contigo y lo tengas en tu playlist.

1.- Diana Ross and Lionel Richie – Endless Love

Diana Ross y Lionel Richie grabaron la canción para la discográfica Motown y se utilizó como tema principal de la película Endless Love, con Brooke Shields y Martin Hewitt . Producida por Richie, fue publicada como sencillo de la banda sonora de la película en 1981. A pesar de que la película fue un fracaso, la canción se convirtió en el sencillo de mayor éxito en Estados Unidos ese año. Fue número uno de la lista Billboard Hot 100, permaneciendo durante nueve semanas, desde el 9 de agosto al 10 de octubre de 1981. También alcanzó lo más alto de las listas Billboard Black Singles y Adult Contemporary. En Reino Unido, llegó al número siete.

2.- Say Say Say by Paul McCartney and Michael Jackson

Paul McCartney ya había colaborado anteriormente con Michael Jackson, en «The Girl Is Mine», perteneciente a Thriller. Por ello, ambos se volvieron a unir para hacer «Say Say Say», primer sencillo del álbum Pipes of Peace. Según el biógrafo de McCartney, Ray Coleman, Jackson escribió la mayor parte de la letra de la canción y se la entregó a McCartney al día siguiente. ​ La grabación comenzó en mayo de 1981 en los estudios AIR Studios, en Londres.

3.- Elton John – Don’t Go Breaking My Heart (with Kiki Dee)

Esta canción trae a la palestra a dos importantes personajes para la escena musical británica: Por una parte Elton John, considerado uno de los genios musicales de los 70’s, que con su carisma y su talento en el piano marcó influencia e hizo una carrera musical llena de éxitos. Y por otra parte, Kiki Dee, oriunda de Bradford, con un especial talento vocal para el Soul que la llevó a ser la primera artista británica en grabar para el mítico sello Motown a inicio de los 70’s. Con una amplia batería de éxitos, la canción rápidamente se convirtió en un notable éxito.

4.- Jennifer Lopez – I’m Real (Remix) ft. Ja Rule

La versión original de “I’m Real” fue grabada por López para su segundo álbum de estudio, J.Lo (2001) que tenía otras 14 pistas. Lanzado el 23 de enero de 2001, J.Lo se convirtió en un éxito comercial, debutando en la cima del Billboard 200. Al describir a J.Lo como un “reflejo de quién soy, de mis propias experiencias”, López dijo: “Mis fans me llaman J.Lo. Darle este título al álbum es mi manera de decirles que esto es para ellos en agradecimiento por su apoyo “. Antes de su lanzamiento, sabía lo importante que era” mantenerse fresca “, y decidió modificar su imagen pública tiñéndose el pelo y cambiando su nombre artístico a J.Lo. López sintió que tenía más “control creativo” en J.Lo que en su álbum debut On the 6 (1999). El álbum fue reeditado el 24 de julio de 2001 (el trigésimo segundo cumpleaños de López), y ahora contiene la versión remix de “I’m Real” con Ja Rule.

5.- Beyoncé – Baby Boy (Video) ft. Sean Paul

Encabezó la lista Billboard Hot 100 por nueve semanas consecutivas, el mayor tiempo que un sencillo en solitario de Beyoncé ocupó esta posición hasta 2007, cuando «Irreplaceable» batió esta marca. Alcanzó también los diez primeros en las listas de doce países y obtuvo un disco de platino en Australia y en Estados Unidos. Jake Nava dirigió el videoclip, que muestra principalmente a la cantante bailando en diversos lugares. «Baby Boy» ha sido un número habitual en los conciertos de Beyoncé, interpretado en las giras Dangerously in Love Tour, Destiny Fulfilled … And Lovin’ It, The Beyoncé Experience, I Am… Tour y The Mrs. Carter Show World Tour. La American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) la reconoció como una de las canciones más escuchadas del 2004. El mismo año, la cantante estadounidense Jennifer Armour presentó una demanda por infracción de derechos de autor, pues alegó que Beyoncé había utilizado el principal hook de su canción «Got a Little Bit of Love for You». Sin embargo, los tribunales desestimaron el caso.

6.- Pitbull – Rain Over Me ft. Marc Anthony

Debutó en el puesto número 30 en la lista Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. La canción se convirtió en el segundo número de Pitbull en la lista Hot Latin Songs y su primer sencillo como número 1 en la lista Billboard Tropical Songs. Además, es el sexto sencillo que logra ubicar Marc Anthony en la primera posición de la lista Hot Latin Songs y el vigésimo sencillo como número uno en la Tropical Songs.​

7.- Gwen Stefani – Rich Girl (Official Music Video) ft. Eve

«Rich Girl» obtuvo comentarios variados por parte de los críticos musicales; si bien fue descrita como un «éxito» y una canción divertida y excelente, los periodistas argumentaron que era irónico que Stefani hablara y discutiera sobre sus deseos de tener dinero. Asimismo, otros no quedaron satisfechos con la inspiración de «If I were a Rich Man». Recibió una nominación en los premios Grammy de 2006, en la categoría de mejor colaboración de rap/cantada, y ganó en los Teen Choice Awards de 2005 a mejor colaboración. Desde el punto de vista comercial, llegó a los diez primeros puestos en Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. El videoclip, dirigido por David LaChapelle, incluye temática pirata y está inspirado en una campaña de publicidad de la diseñadora Vivienne Westwood. Stefani interpretó «Rich Girl» en las giras Harajuku Lovers Tour (2005) y The Sweet Escape Tour (2007).

8.- Nelly – Dilemma (Official Music Video) ft. Kelly Rowland

Es una canción del rapero estadounidense Nelly y la cantante de R&B Kelly Rowland. El sencillo fue lanzado en 2002 en el álbum de estudio Nellyville de Nelly, y el álbum de debut Rowland Simply Deep. Fue escrita por los compositores Cornell Haynes Jr., Antoine Macon, Kenneth Gamble, Bunny Sigler y producida por BAM & Ryan. En el 50º aniversario de la edición Hot 100 de la revista Billboard, la canción se ubicó en el número 64 de las canciones más calientes, mientras que a finales de 2009 se posicionó en la ubicación número 11 de canciones más exitosa de 2000 a 2009, en Billboard Hot 100 Songs of the Decade. La canción ganó un premio Grammy por Mejor Rap/Sung Collaboration en la edición 45 de dicha premiación. «Dilemma» se acredita internacionalmente con 16 certificaciones, y es el éxito más grande de Nelly y Rowland, como artista en solitario, hasta la fecha. El 2 de septiembre de 2013 la revista Billboard publicó su lista Hot 100 55th Anniversary: The All-Time Top 100 Songs donde se colocó en la posición #75

9.- Andrea Bocelli – If Only ft. Dua Lipa

MENCIÓN ESPECIAL:

10.- Freddie Mercury & Montserrat Caballé – Barcelona

En marzo de 1987, Freddie voló a Barcelona para conocer a Montserrat en el Hotel Ritz. Freddie le mostró una canción en una cinta de casete. A la cantante le gustó tanto que ella y Freddie acordaron comenzar a trabajar. La idea de grabar una canción sobre Barcelona fue de Montserrat Caballé. Estaba muy implicada en la promoción de su ciudad como ciudad olímpica. En principio, era el único proyecto que contemplaban. Barcelona se grabó en abril de 1987, y al mes siguiente fue interpretada en el Ku Club (actualmente, el Privilege Ibiza). El propietario de la discoteca era Pino Sagliocco, el promotor de Queen en España.​ Más tarde, el Comité Olímpico Español decidió que el sencillo fuera el himno oficial para los Juegos Olímpicos celebrados en Barcelona en 1992. No fue la única vez que cantaron juntos, al año siguiente, el 8 de octubre de 1988, Freddie y Montserrat aparecieron al aire libre en un escenario en el festival de Barcelona conocido como La Nit (La noche). Cantaron la canción «Barcelona», junto con otras dos canciones del álbum que todavía no habían sido editadas, «How Can I Go On» y «The Golden Boy», acompañados por Mike Moran al piano.

Años más tarde, Monserrat Caballé lo interpretó en la final de la UEFA Champions League de 1999, disputada en el Camp Nou.