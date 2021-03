BLACKPINK – ‘Lovesick Girls’

Este jueves 25 de febrero Que mañana te tiene preparado un playlist dedicado a esas canciones destacadas del 2020!! Algunas de ellas lanzadas en 2019 pero alcanzado el éxito en el 2020 por su viralización en plataformas como TIKTOK. Disfruta nuestra Selección y recuerda pedir tus favoritas a nuestro cel de cabina: 6483-0541.

Somos Antena8 Música para TODAS las Generaciones!!

1.-Doja Cat – Say So

Fue enviada a la radio estadounidense el 28 de enero de 2020 como el quinto sencillo de su segundo álbum de estudio Hot Pink (2019). La canción cobró popularidad después de que se creara un desafío de baile en TikTok, logrando hacerlo viral en la plataforma.

2.- TBS -Dynamite

lanzada por Big Hit Entertainment y Sony Music el 21 de agosto de 2020. Es su primer tema grabado completamente en inglés.

3.-TONES AND I – DANCE MONKEY

Lanzada el 10 de mayo de 2019 como el segundo single de su EP debut The Kids Are Coming. La canción está producida por Konstantin Kersting. Tones and I dice que la canción trata de las expectativas que se ponen en los músicos.​

“Dance Monkey” ha llegado a lo más alto de más de 30 listas en todo el mundo incluyendo Australia, Austria, Bélgica, China, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Rumanía, Singapur, España, Suecia, Suiza y Reino Unido, y ha entrado en el top 10 en muchos otros países, incluyendo Estados Unidos, en el número 7.​

4.-The Weeknd – Blinding Lights

Segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio.XO y Republic Records la lanzaron el 29 de noviembre de 2019.5​ Escrita y producida por The Weeknd junto a Max Martin y Oscar Holter, con Belly y Jason Quenneville recibiendo créditos de escritura adicionales.​

Un remix junto a la cantautora española Rosalía fue lanzado el 4 de diciembre de 2020.7​ La canción fue interpretada durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LV el 7 de febrero de 2021

5.- Gabby Barrett – I Hope

Coescrita y grabada por la cantante de música country estadounidense Gabby Barrett . Lanzó el sencillo de forma independiente tras su tercer puesto en la temporada 16 de American Idol . La llevó a firmar un contrato con Warner Music Nashville , y fue lanzado en julio de 2019 como su sencillo debut y el primero de su álbum de estudio debut Goldmine . Un remix con Charlie Puth fue lanzado el 17 de abril de 2020. La canción recibió un premio de la Asociación de Música Country por la nominación al Sencillo del Año en la 54a Entrega Anual de los Premios CMA.. La canción está certificada 3 × Platinum en Canadá y 4x Platinum en los Estados Unidos, y ha sido aclamada como un éxito cruzado , encabezando las listas Billboard Country Airplay , Adult Pop Songs y Radio Songs de todos los formatos

6.-Megan Thee Stallion – Savage

Fue lanzado el 6 de marzo de 2020 como parte de su EP Suga y luego enviado a los 40 principales formatos de radio de EE . UU . El 7 de abril de 2020 por 1501 Certified Entertainment y 300 Entertainment como el tercer sencillo del EP. La canción fue escrita por el intérprete con Anthony White , Bobby Session Jr. y Akeasha Boodie. El disco fue producido por J. White Did It . Se volvió viral en la aplicación para compartir videos TikTok , con personas que realizaron el desafío de baile “Savage” durante el coro de la canción.

7.-Maroon 5 – Memories

Se lanzó por los sellos discográficos 222 e Interscope Records el 20 de septiembre de 2019,​ como la continuación del sencillo número uno en Reino Unido «Girls Like You».

8.-Lewis Capaldi – Someone You Loved

La canción fue un éxito comercial, mayormente en Europa y Oceanía, logrando la primera posición en las listas de Irlanda y el Reino Unido, además de ingresar a los diez primeros en Australia, Bélgica, Dinamarca, Italia, Noruega y Nueva Zelanda, países donde además recibió variedad de discos de oro y platino por sus altas ventas

9.-Maren Morris – The Bones

Grabada por la cantante estadounidense Maren Morris para su segundo álbum de estudio, Girl . Morris coescribió la canción con Jimmy Robbins y Laura Veltz, y fue producida por Greg Kurstin . “The Bones” se lanzó digitalmente como un sencillo promocional el 22 de febrero de 2019 y luego se envió a la radio contemporánea para adultos el 20 de mayo de 2019 como el segundo sencillo del álbum. La canción se convirtió en un gran éxito , llegando al número 12 en la lista Billboard Hot 100 en 2020. Un remix de la canción con el cantante irlandés Hozier fue lanzado el 4 de octubre de 2019.

10.- Ariana Grande – positions

Pertenece al sexto álbum de estudio de la cantante estadounidense Ariana Grande. Fue publicado a través de Republic Records el 30 de octubre de 2020

Mención especial para:

BLACKPINK – ‘Lovesick Girls’

Canción del grupo femenino surcoreano Blackpink. Fue lanzada por YG Entertainment el 2 de octubre de 2020 y corresponde al título principal y tercer sencillo de su primer álbum de estudio The Album (2020).1La canción fue escrita por Teddy Park, Løren, Jisoo, Jennie y Danny Chung, y fue compuesta por Park junto a 24, Jennie, Brian Lee, Leah Haywood, R.Tee y David Guetta.

Machine Gun Kelly – Bloody Valentine