En Antena 8, cada octubre tiene su propio ritmo: el de los acordes oscuros, los sintetizadores misteriosos y las voces que ponen los pelos de punta. Porque Halloween no sería lo mismo sin esas canciones que, aunque no hablen directamente de fantasmas, logran envolvernos en una atmósfera inquietante y mágica (pero hay otras que hasta sus videoclips parecen una película de terror)

Desde los 70 hasta los 2000, te presentamos un Top 10 de canciones en inglés que hacen vibrar (de ritmo y miedo) nuestro Halloween.

Somebody’s Watching Me – Rockwell (1984)

Una mezcla entre paranoia y ritmo ochentero. Con la voz de Michael Jackson en los coros, Rockwell convirtió el miedo de “sentirse observado” en un clásico que sigue siendo el himno perfecto para una noche de misterio.

Highway to Hell – AC/DC (1979)

Con su guitarra inconfundible y la voz rasposa de Bon Scott, esta canción lleva la fiesta directamente “por la autopista al infierno”.

Sweet Dreams (Are Made of This) – Eurythmics (1983)

El sintetizador hipnótico y la voz de Annie Lennox logran ese tono inquietante que hace que esta canción funcione tanto en una pista de baile como en una película de terror retro.

Army of Me – Björk (1995)

Una pieza oscura, industrial y poderosa. Björk canaliza una energía misteriosa que encaja perfectamente con las vibras más sombrías del Halloween de los 90.

Living Dead Girl – Rob Zombie (1998)

Un verdadero tributo al cine de terror. Rob Zombie mezcla guitarras pesadas, sonidos macabros y estética de película de serie B para crear una de las canciones más icónicas del rock gótico.

Feed My Frankenstein – Alice Cooper (1991)

El maestro del shock rock rinde homenaje a uno de los monstruos más famosos del terror clásico. Una canción teatral, divertida y retorcida, perfecta para encender el ambiente en cualquier fiesta.

Thriller – Michael Jackson (1982)

Ninguna lista de Halloween está completa sin Thriller. Su videoclip marcó historia con zombies, coreografía inolvidable y la narración escalofriante de Vincent Price. Pura leyenda musical.

I Put a Spell on You – Nina Simone (1965, popular en los 70s)

Con su voz intensa y hechizante, Nina Simone transforma esta canción en un verdadero conjuro musical. Misteriosa, sensual y perfecta para quienes prefieren un toque más elegante en su Halloween.

Ghostbusters – Ray Parker Jr. (1984)

Imposible no sonreír cuando suena este tema. La banda sonora de la película Ghostbusters es puro espíritu ochentero y garantiza diversión sobrenatural en cualquier reunión.

Superstition – Stevie Wonder (1972)

Con su groove inconfundible y letra llena de supersticiones, Stevie Wonder nos recuerda que no hace falta disfrazarse para sentir la magia del misterio. Una joya funk que sigue vigente más de medio siglo después.

