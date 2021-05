El artista más premiado de la noche fue The Weeknd, que ganó 10 premios de los 16 a los que estaba nominado.

“No hago estoy por un Grammy”, dijo The Weeknd tras ganar su último Billboard Music Awards.

Los Billboard Music Awards regresaron el domingo por la noche para su edición de 2021, siete meses después de la última ceremonia que fue retrasada por la pandemia. The Weeknd, que encabezó el grupo de nominados como finalista en 16 categorías, arrasó en la ceremonia y recogió 10 trofeos, incluida la mayor victoria de la noche, como Mejor Artista.

También se llevó a casa premios por Top 100 Artist y Top Hot 100 Song por su ineludible éxito “Blinding Lights”. BTS también dominó los premios, ganando todas las categorías para las que fueron nominados, incluyendo Top Duo / Group, Top Song Sales Artist, Top Social Artist y Top Selling Song, por su éxito “Dynamite”. El grupo interpretó su último sencillo, “Butter”, que lanzaron el viernes durante la ceremonia.

En tanto, la comunidad latina estuvo representada por Karol G, quien interpretó un popurrí que inició con “La Jeepeta” y continuó con canciones como “Bichota” y “Makinon”. La colombiana se coronó como la Artista Latina del Año. Bad Bunny, por su parte, ganó como Artista Latino del Año e interpretó su tema “Te Deseo Lo Mejor”, que pertenece a su último álbum “El último tour del mundo” que trabajó durante la cuarentena.

AQUÍ EL LISTADO DE LOS GANADORES DE LA NOCHE

ARTISTAS

Mejor artista Hot 100: The Weeknd

Mejor artista nuevo: Pop Smoke

Mejor artista masculino: The Weeknd

Mejor artista femenina: Taylor Swift

Mejor dúo/grupo: BTS

Mejor artista Billboard 200: Taylor Swift

Mejor artista, canción streaming: Drake

Artista con mejores ventas: BTS

Artista con mejores canciones en la radio: The Weeknd

Mejor artista social: BTS

Mejor artista de R&B: The Weeknd

Mejor artista masculino de R&B: The Weeknd

Mejor artista femenina de R&B: Doja Cat

Mejor artista de Rap: Pop Smoke

Mejor artista masculino de rap: Pop Smoke

Mejor artista femenina de rap: Megan Thee Stallion

Mejor artista country: Morgan Wallen

Mejor artista country femenina: Gabby Barrett

Mejor artista country masculino: Morgan Wallen

Mejor dúo/grupo country: Florida Georgia Line

Mejor artista masculino latino: Bad Bunny

Mejor artista femenina latina: Karol G

Mejor dúo/grupo latino: Eslabón Armado

Mejor artista dance/electrónica: Lady Gaga

Mejor artista cristiano: Elevation Worship

Mejor artista góspel: Kanye West

ÁLBUMES

Mejor álbum de R&B: The Weeknd, “After Hours”

Mejor álbum de rap: Pop Smoke, “Shoot for the Stars, Aim for the Moon”

Mejor álbum country: Morgan Wallen, “Dangerous: The Double Album”

Mejor álbum de rock: Machine Gun Kelly, “Tickets to My Downfall”

Mejor álbum latino: Bad Bunny, “YHLQMDLG”

Mejor álbum de música dance/electrónica: Lady Gaga, “Chromatica”

Mejor álbum cristiano: Carrie Underwood, “My Gift”

Mejor álbum de góspel: Maverick City Music, “Maverick City Vol. 3 Part 1”

CANCIONES

Canción más vendida: BTS, “Dynamite”

Mejor canción, streaming: DaBaby con Roddy Ricch, “ROCKSTAR”

Mejor canción en la radio: The Weeknd, “Blinding Lights”

Mejor colaboración: Gabby Barrett con Charlie Puth, “I Hope”

Mejor canción de R&B: The Weeknd, “Blinding Lights”

Mejor canción country: Gabby Barrett, “I Hope”

Mejor canción de rock: AJR, “Bang!”

Mejor canción latina: Bad Bunny & Jhay Cortez, “Dákiti”

Mejor canción dance/electrónica: SAINt JHN, “Roses (Imanbek Remix)”

Mejor canción cristiana: Elevation Worship con Brandon Lake, “Graves Into Gardens”

Mejor canción góspel: Kanye West con Travis Scott, “Wash Us In The Blood”