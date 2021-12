Como cada año, la gente votó para elegir a sus favoritos en la música, cine, televisión y cultura pop, ‘The Rock’ y Marvel fueron los mas agasajados la noche de los People Choice seguidos por programas y artistas que definitivamente están en boca de todos. Aquí algunos de los ganadores:

Dwayne Johnson: fue el gran ganador en los People’s Choice Awards 2021. Se llevó a casa los trofeos de: Estrella de cine masculina de 2021, Estrella de cine de comedia de 2021, así como el Premio al Campeón honorario de esta premiación.

El Universo Cinematográfico de Marvel también tuvo una buena noche ya que varias de sus producciones fueron premiadas:

Scarlett Johansson fue la Estrella de Cine Femenina y ‘Black Widow’, como mejor película. Simu Liu fue nombrado Estrella de una Película de Acción y ‘Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings’ fue la mejor película de acción, y obviamente no se puede dejar de lado a Tom Hiddleston como Estrella Masculina de TV y ‘Loki’, como Mejor Show

Con respecto a Cine las favoritas fueron Cruella que llevó premio como Mejor Película Dramática y como mejor película familiar el premio se lo lleva la hermosa cinta ‘Luca’ de Pixar.

Invatible como todos los años La Anatomía de Grey se lleva premios, así como su protagonista Ellen Pompeo quién se llevó el premio de Estrella de TV del Año.

y hubiera sido imposible que ‘The Squid Game’ no fuera fue premiado como el Show que no puedes dejar de ver.

Hablando de música los premiados fueron:

Lil Nas X fue el Artista Masculino del Año y Adele se lo llevó pero como Artista Femenina del Año.

BTS se llevó Agrupación del Año y Canción del Año.

Olivia Rodrigo fue el Album del Año con ‘Sour’.