Supermercados Xtra expande su cobertura en todo el país con la apertura de su nueva sucursal en Antón, provincia de Coclé, bajo el formato Maxi Feria Xtra, diseñada para ofrecer su acostumbrada variedad de productos de calidad y a precios bajos en un espacio cómodo y accesible para sus clientes.

“En un año en el que estamos celebrando nuestros 35 años, para Supermercados Xtra es motivo de gran orgullo seguir creciendo en las regiones donde las familias del interior requieren soluciones prácticas, precios bajos y un servicio cercano”, señaló Indira D’Oyen, directora de Asuntos Corporativos de Supermercados Xtra.

Además, la comunidad de Antón podrá encontrar sus medicamentos y suplementos con el 30% de descuento en Xtra Farma.

Con esta inauguración, Supermercados Xtra alcanza las 59 sucursales a nivel nacional, reafirmando su compromiso y cercanía con las familias panameñas de todo el país.

Para conocer más información sobre esta y futuras iniciativas, puede hacerlo ingresando a las redes sociales de Supermercados Xtra en @superxtrapanama, @xtrafarmapanama y @feriaxtra_pa.