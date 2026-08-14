Romero Volcán abre nuevamente sus puertas con espacios más amplios, cómodos y con cerca de 14 mil productos.

La renovación incorpora tecnología y soluciones innovadoras que mejoran la eficiencia, la sostenibilidad y la experiencia de compra.

Con una inversión superior a B/. 4,1 millones, el proyecto impulsa el empleo y el desarrollo sostenible de Panamá, así como el apoyo a la producción agrícola local.

Supermercado Romero Volcán vuelve a recibir a sus clientes con una tienda completamente renovada y una experiencia pensada para hacer sus compras más cómodas y ágiles.

Sus nuevos espacios reúnen todo lo que las familias panameñas necesitan en un ambiente cercano, amplio, seguro y funcional: precios competitivos, una gran variedad de productos, atención de calidad y un recorrido que facilita encontrar cada artículo.

Esta reapertura también fortalece el impacto económico y social de Grupo Rey en el distrito de Tierras Altas, al acercar la producción local a miles de consumidores. Actualmente, 56 productores de flores, frutas y verduras de la zona abastecen a las cadenas de supermercados del grupo, incluido Romero Volcán.

Una tienda renovada para Volcán

Con una historia que comenzó en 1921, Romero ha acompañado durante 105 años a generaciones de familias panameñas. Esa trayectoria también forma parte de Volcán, donde el supermercado se ha convertido en un espacio cercano y familiar para la comunidad. Hoy, esa historia continúa con una tienda renovada que conserva la atención y cercanía que siempre han caracterizado a la marca.

La renovación integró dos edificaciones existentes para crear un supermercado moderno y adaptado a las necesidades actuales de la comunidad. Ubicada en la calle 3.ª Este, la tienda presenta un nuevo diseño, espacios más amplios y una distribución que facilita el recorrido. Cada área fue concebida para que los clientes disfruten su visita y encuentren con facilidad todo lo que necesitan.

Esta remodelación también incorpora soluciones innovadoras que hacen de Romero Volcán una tienda más eficiente y sostenible. Entre ellas se encuentran un sistema de refrigeración ecológica con CO₂, aire acondicionado centralizado y un montacargas que facilita el traslado seguro de mercancías hacia la bodega.

El supermercado cuenta con más de 1.700 m² de construcción y cerca de 1.420 m² de piso de venta, con más espacio para recorrer, elegir y comprar cómodamente.

Una inversión que genera oportunidades

La renovación de Romero Volcán representó una inversión cercana a los B/. 4.200.000. “Este proyecto refleja el compromiso de Grupo Rey con Panamá y con los panameños. Durante la fase de construcción, que inició en abril de este año, generamos cerca de 100 empleos. Ahora, la operación de la tienda mantiene 43 plazas directas. Seguimos creciendo junto a nuestras comunidades y ofreciendo una experiencia de compra cada vez mejor”, señaló Juan Pablo Durán, vicepresidente ejecutivo de Grupo Rey.

Las oportunidades se presentan también para pequeños productores locales de Tierras Altas, quienes ya aportan con más del 65 % del volumen total de abastecimiento de frutas, verduras y flores al grupo. Como parte de Corporación Favorita, Grupo Rey promueve el desarrollo sostenible de las comunidades donde opera mediante la generación de empleo, el impulso a la producción local y el fortalecimiento de la actividad económica. En este contexto, Romero Volcán acerca productos frescos y de calidad a sus clientes, al tiempo que abre nuevas oportunidades para el sector agrícola de Tierras Altas.

Con esta renovación, Grupo Rey reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en Panamá y de ofrecer espacios modernos, seguros y cercanos, donde cada decisión ponga a las personas en el centro.

Romero, tú eres primero

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MÁS SOBRE GRUPO REY

Grupo Rey es una empresa de retail con más de 65 años en el mercado panameño. Hoy es una de las plataformas de consumo masivo más grandes del país. ​

Grupo Rey piensa en Panamá, por ello trabaja con una visión de sostenibilidad, es decir, desarrolla negocios responsables, mientras cuida a su gente y protege el planeta.

Actualmente, forma parte de Corporación Favorita y cuenta con más de 175 locales a nivel nacional, en los sectores de supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y formatos de descuentos. Agrupa las marcas Rey Hiper Rey, Romero, Mr. Precio, Super Mr. Precio, ZAZ, Metro Plus y Farma Ahorro; tiene un Centro de Distribución con más de 67 mil metros cuadrados y, cuenta con un portafolio de marcas propias reconocidas en el mercado: Rey, Rey Pets, Value 507, Premium Choice, Pemium Fresh y Premium Fresh Bakery.

En la actualidad, Grupo Rey cuenta con alrededor de 6 mil colaboradores directos y una red de más de 800 proveedores, con los que atiende a más de un millón de clientes.

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