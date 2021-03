Asimismo ha anunciado que el próximo 12 de marzo se pondrá a la venta su nuevo disco en solitario, que lleva el nombre de su primer sencillo ‘Spaceman‘ que se pondrá a la venta cinco años después de su anterior lanzamiento (‘Last Year Was Complicated’) y dos años después de su último trabajo como parte de los Jonas Brothers.

El álbum estará formado por once canciones nuevas que han sido compuestas y grabadas durante el último año. Así queda el contenido de ‘Spaceman‘:

Don’t Give Up On Us

Heights

Spaceman

2Drunk

Delicious

This Is Heaven

Sexual

Deeper Love

If I Fall

Death Do Us Part

Nervous

Como arranque de la promoción del disco, el artista ha estrenado la canción que le da título, y aquí se las compartimos, si les gusta pídanla para que ingrese a nuestra programación y al TOP15 todos los domingos: