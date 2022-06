Este martes, Emilio Pérez de Rozas, periodista muy bien informado sobre todo lo que rodea a la actualidad del FC Barcelona, ofrecía en El Periódico algunas pistas e hipótesis que apuntaban a que la relación entre Gerard Piqué y Shakira no atravesaba por su mejor momento. En su artículo, titulado ¿Han leído la última canción de Shakira?, el veterano comunicado ponía el foco en una certeza y especulaba sobre varios aspectos de la vida privada de la pareja que comenzó su relación en 2010.

Pérez de Rozas podía confirmar que el defensa y la artista ya no pernoctaban bajo el mismo techo y que la vida nocturna del futbolista se había intensificado en las últimas semanas. Hay quien ha visto, desde hace ya algunas semanas, al capitán del Barça frecuentar, bueno, volver a vivir, pasar noches y días, en su antiguo piso de la calle Muntaner, pegadito a la plaza Adrià”, relataba el periodista en su artículo.

“Ese detalle, unido a las salidas nocturnas de ‘Geri’ formando parte del joven grupo de amigos y amigas de su protegido Riqui Puig, añade cierta incertidumbre al tema”, añadía Pérez de Rozas que también se hacía eco de la ‘desaparición’ de Piqué de las redes sociales de la cantante y ponía el foco sobre el último single de la colombiana como pista para entender el momento que atraviesa su relación.

Al igual que en 2017 su tema ‘Me enamoré’ estaba dedicado a Piqué hay quien interpreta ‘Te felicito’, lanzado en abril con Rauw Alejandro, como la prueba de que “hay quien piensa que a Shakira el comportamiento de Piqué como pareja no le ha gustado en los últimos meses”.

Infidelidad

Ahora, Laura Fa, desde su podcast ‘Mamarazzis’ -también de El Periódico- va un paso más allá y asegura que la causa de la separación entre ambos no es otra que una infidelidad. “Los rumores de que la cosa no va bien entre ellos circulan desde hace tiempo. El domingo me llega la noticia de que Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar”, asegura Laura Fa (a partir del minuto 24:44).

“Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia. Igual queda en nada, pero ha pasado”, revelaba la presentadora del podcast trasladando la información que le llegaba a través de una fuente. “Va desbocado de fiesta”, añadía Laura Fa, que aseguraba que en estos momentos se buscan datos sobre la persona que habría sido la causante de esa infidelidad de Piqué.