La cantante colombiana ha sido la protagonista de la primera edición de los galardones, dedicados a las mujeres en la música latina. “A qué mujer no le ha pasado el buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro y se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado”, expresó en su discurso.

Poco más de un mes después de instalarse junto a sus hijos en la ciudad de Miami, Shakira (Barranquilla, Colombia, 46 años) ha aparecido públicamente en la ciudad de Florida en la que ahora vive para asistir a la primera edición de los Premios Mujeres en la Música Latina, de la prestigiosa revista musical Billboard, para recibir el reconocimiento de mujer del año. No es para menos. Si en 2022 la cantante y el futbolista Gerard Piqué anunciaban su separación después de 12 años juntos y dos hijos en común, 2023 podría definirse como el año de la remontada de Shakira, después de, según sus propias palabras, “un año difícil de olvidar”. La artista colombiana se estrenó en enero por todo lo alto con el lanzamiento de la Session 53 junto al productor Bizarrap, convertida en un éxito instantáneo —tan solo en YouTube acumula más de 535 millones de reproducciones—. Un éxito no tanto por el saber hacer musical del argentino como por la incisiva letra en la que la cantante arremetía contra su ex. Más allá del indiscutible hit, y otras colaboraciones con artistas como Karol G, Shakira también fue homenajeada recientemente en el Museo del Grammy, en el corazón de Los Ángeles, que ha organizado una exposición que recorre su trayectoria profesional, que comenzó a tomar una dimensión internacional a mediados de los años noventa. Y, ahora, ha sido distinguida como mujer del año. Y solo estamos en mayo.

La gala de los Premios de Billboard tuvo lugar el domingo en el Wasco Center de Miami, al que la cantante llegó acompañada por parte de su familia. Eso sí, prefirió no pasar por la alfombra roja ni atender a los medios de comunicación. Sí lo hicieron otras artistas latinas galardonadas esa noche, como la cantante argentina Emilia, la venezolana Evaluna Montaner o Thalía. Una vez en la gala, el cantante Maluma, con quien Shakira colaboró en la canción Chantaje y con quien mantiene una amistad, fue el encargado de entregarle el premio por su impacto en la música latina.

En su emotivo discurso de agradecimiento, la artista confesó: “La música fue la que me puso de regreso cuando me sentí más perdida”. Tampoco dejó pasar la oportunidad de soltar otro dardo hacia su expareja: “Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para quererse o aceptarse tal cual es”, expresó la colombiana, “la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, cuando el deseo de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas”.

La de Barranquilla también quiso aprovechar su momento para hacer balance de estos últimos y agitados meses en su vida personal y profesional, cuando la noticia de su separación con el exjugador del Barça está a punto de cumplir un año: “Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. A qué mujer no le ha pasado el buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro y se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado”, añadió con sinceridad, enfundada en un ajustadísimo vestido de color negro, palabra de honor, con detalle de transparencias en la falda y rematado con una correa de cuerpo.