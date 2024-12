Selena Gómez y el productor musical Benny Blanco han anunciado oficialmente su compromiso. La noticia se dio a conocer el 11 de diciembre cuando Gomez compartió en Instagram un carrusel de fotos mostrando su anillo de compromiso, junto con la leyenda: “Para siempre comienza ahora”. Blanco respondió en los comentarios: “Oye, espera… esa es mi esposa”

El anuncio marca un hito importante para la popular cantante y actriz y el galardonado productor discográfico. La pareja ha estado vinculada románticamente desde diciembre de 2023, pero su relación profesional comenzó años antes. Gomez y Blanco colaboraron por primera vez en la pista de 2019 “I Can’t Get Enough” junto a Tainy y J Balvin. Se unieron nuevamente para el sencillo de Gomez de 2023 “Single Soon”, cuando su asociación musical evolucionó en una profunda conexión personal

En una aparición en mayo en The Howard Stern Show, Blanco habló de su relación con la polifacética estrella. “Cuando la miro… siempre estoy como, no conozco un mundo donde podría ser mejor que esto”, dijo en el programa. Gomez también habló de la relación en una entrevista en mayo con la revista TIME, diciendo: “Estuve sola durante cinco años y me acostumbré mucho a ello. Muchas personas tienen miedo de estar solas y probablemente me torturé en mi cabeza durante unos dos años estando sola, y luego lo acepté”

Relaciones Anteriores

Antes de formalizar su relación con Benny Blanco, Selena Gomez tuvo varias relaciones notables. Fue conocida por su intermitente relación con Justin Bieber, que comenzó en 2010 y terminó definitivamente en 2018. También tuvo un breve romance con The Weeknd en 2017. Estas experiencias, aunque a veces tumultuosas, ayudaron a Gomez a crecer y a entender mejor lo que buscaba en una pareja. Benny Blanco, por su parte, ha mantenido su vida amorosa bastante privada, pero se sabe que ha tenido algunas relaciones antes de encontrar a Gomez

Colegas artistas se apresuraron a llenar de mensajes de felicitación las publicaciones de Selena en redes sociales, incluidos Cardi B, Lil Nas X, Julia Michaels y su amiga desde hace años Taylor Swift, quien se ofreció a participar en la ceremonia de bodas escribiendo “Sí, seré la niña de las flores”

Blanco, un productor prolífico con 15 éxitos No. 1 en el Billboard Hot 100, ha trabajado con una variedad de gigantes de la industria, incluyendo a Rihanna, Katy Perry y Justin Bieber. Su extensa lista de créditos incluye coescribir y producir algunos de los éxitos más perdurables de la música pop. Gomez, por su parte, ha demostrado ser una superestrella mundial con tres álbumes No. 1 en el Billboard 200 — Rare, Revival y Stars Dance — y una impresionante racha de sencillos dominando las listas de éxitos durante la última década