Llegó el día!! la cuenta regresiva ha iniciado para el regreso musical de Selena Gomez . Y es que cabe recordar que la artista lleva coronando las listas mundiales de medio mundo junto a Rema con Calm Down desde finales de 2022. Pero ahora le toca a ella sacar una canción cien por cien suya. Y sabemos que no pueden al igual que nosotros, esperar!

Esta vez Selena Gomez vuelve en solitario y en inglés (dejando de lado aquel EP íntegramente en español que supuso Revelación). Selena Gomez ha anunciado Single Soon. Y no, no es solo que el single vaya a llegar pronto, es que se trata del título de la canción. Asi de divertida es ella. La canción, para alegría de todos sus fans, llega en tan solo una semana: el próximo viernes 25 de agosto. Vamos, que no hay que esperar mucho.

“Hace tiempo que me están pidiendo música nueva. Ya que no he terminado con SG3, quería poner a cabo una pequeña canción divertida que escribí hace un tiempo que es perfecta para el final del verano. SINGLE SOON. 25 de agosto”, ha escrito la cantante en sus redes sociales junto al anuncio.

Además, Selena ha compartido la portada del single donde aparece guapísima como una auténtica estrella (lo que es) mirando a cámara y llevando un abrigo lleno de pelo rosa. Además, en el mismo post ha compartido algunas imágenes que parecen sacadas del rodaje del videoclip.

¿Una pista sobre la letra de Single Soon?

Selena muestra una mula cargada de ropa colorida. También aparece junto a dos chicas sonriendo y posando en el interior de una limusina. Pero, sin duda, la imagen que más pistas podría tener sobre la canción es la última, donde aparece un bodegón de cosas random: unas gafas de sol, el mando de una videoconsola, los negativos de una cámara de fotos y un post-it. Es este último elemento el que nos estaría dando una pista de la letra: “I’m sorry, I can’t, don’t hate me” (Lo siento. No puedo. No me odies).

Parece que Selena va a volver a explorar un tema que es muy recurrente en sus canciones: el amor propio. Y es que la artista tiene verdaderos himnos sobre este tema como My mind and me o Lose You to Love Me. Tendremos que esperar para poder escuchar el resultado completo de este nuevo tema.