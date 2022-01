‘Scream 5’ logró lo que parecía imposible: derrotar el reinado en taquilla de ‘Spider-Man: No Way Home’. La quinta entrega de la saga de terror se convirtió en una sensación inmediata, además de un suceso de crítica y público. Cómo es posible que Scream destrone a tres spiderman juntos? Aquí las impresionantes cifras!

Scream 5 sorprendió nos sorprendió. La quinta entrega de la franquicia parecía destinada a ser una secuela sin mayor gloria con aires de reboot.. Pero el fin de semana de su estreno demostró que la saga tiene mucho que decir.

“Scream” de Paramount, la quinta entrega de la larga franquicia “Slasher”, obtuvo un estimado de US$ 30,6 millones en la taquilla de Estados Unidos este fin de semana, según el estudio. Ese número superó las expectativas de la industria, que había proyectado que la película recaudara cerca de los US$ 25 millones en su debut de fin de semana. De esta manera “Scream” también ocupó el primer lugar, destronando a “Spider-Man: No Way Home”, que ha sido la mayor atracción de taquilla durante aproximadamente un mes. El debut de la película de terror, que trajo de vuelta a varios del elenco original, incluidos Neve Campbell y Courtney Cox, fue sólido para los propietarios de cines que intentan comenzar 2022 con la nota correcta.

Entonces, ¿por qué la quinta entrega de la serie superó las expectativas a mediados de enero, históricamente uno de los peores meses para ver películas, y lo hizo durante una pandemia en curso?

1.- Para empezar, el terror es uno de los géneros más confiables de Hollywood y “Scream” es una de sus franquicias más populares. Esto se remonta a la cinta original de 1996, que en muchos sentidos cambió el horror al tener personajes en la película que en realidad habían visto películas de terror.

2.- La otra razón por la que “Scream” tuvo éxito es que obtuvo buenas críticas de los críticos. La película actualmente tiene una puntuación del 75% en el sitio de reseñas Rotten Tomatoes.

3.- También ayudó que no hubiera mucha competencia en la taquilla este fin de semana.

Con todo, “Scream” no rompió ningún récord, pero inicia un año importante para las salas de cine con una actuación sólida. En 2021, las salas reabrieron después de un año que cerró los cines y retrasó los éxitos de taquilla. Sin embargo, 2022, con su gran lista de posibles éxitos de taquilla en el expediente, podría ser un año que muestre si las salas de cine pueden prosperar como lo han hecho en el pasado.

