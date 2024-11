El éxito y la polémica de “I’ll Be Missing You” de Puff Daddy: un tributo con un precio

En 1997, el rapero neoyorquino Puff Daddy, conocido más tarde como Diddy, lanzó el single I’ll Be Missing You, una emotiva colaboración con Faith Evans y el grupo 112. La canción fue un homenaje al asesinado Notorious B.I.G., su amigo cercano y uno de los máximos exponentes del rap en la época. La canción, que se convirtió en un fenómeno global, arrasó en las listas de éxitos: ganó un premio Grammy, alcanzó el número uno en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá, Alemania, Países Bajos y Nueva Zelanda, y vendió más de cinco millones de copias. Estuvo once semanas consecutivas en el puesto número uno del Billboard Hot 100 y ocho semanas al frente de la lista Hot R&B/Hip-Hop Songs. En resumen, I’ll Be Missing You se convirtió en uno de los singles más exitosos de todos los tiempos.

Sin embargo, detrás de su éxito comercial, la canción tenía un truco: gran parte de su atractivo provenía de un sample de la icónica Every Breath You Take de The Police, y Puff Daddy no había solicitado permiso a sus autores para usarla. El propio Diddy explicó que su decisión de utilizar el tema de The Police fue producto de un momento de inspiración, casi como una revelación. Según contó en varias entrevistas, estaba considerando abandonar la música después de la trágica muerte de su amigo Notorious B.I.G. Pero una tarde, escuchando Every Breath You Take en la televisión, sintió que la canción le enviaba una señal: “Estaba listo para dejar la música. No iba a sacar más discos. Luego, un día, en medio de mi desesperación, escuché Every Breath You Take de The Police y de alguna manera me sentí inspirado. Fue como si la canción me hubiera dado la luz que necesitaba para seguir adelante. A veces, solo necesitas algo de luz para poder expresarte”.

El conflicto legal con Sting

La respuesta de Sting, líder de The Police y autor de Every Breath You Take, no fue tan iluminada. Al enterarse del sampleo sin permiso, Sting demandó a Puff Daddy exigiendo el 100% de los royalties generados por la canción. Aunque el litigio se resolvió rápidamente, la noticia de la victoria de Sting volvió a circular años después, cuando el músico británico reveló que gracias a su demanda, ahora recibía unos 2,000 dólares al día, derivados de los ingresos generados por la canción.

Sin embargo, la cantidad era aún mayor. Tras la viralización de una entrevista con Sting, Puff Daddy corrigió públicamente a través de su cuenta de Twitter: “No son 2,000, son 5,000 dólares al día”. Esto significa que, hasta la fecha, el rapero ha pagado más de 47 millones de dólares a Sting por el uso del sample, lo que equivale a casi 2 millones de dólares anuales. El año pasado, además, Sting fue reconocido como el artista solista con mayores ingresos de la música, según el informe anual de Forbes. Esto sucedió poco después de que vendiera todo su catálogo musical, incluido su trabajo con The Police, a Universal Music Group por 168 millones de libras esterlinas (aproximadamente 191 millones de euros).

El sampleo como práctica habitual en la industria musical

El sampleo sin permiso es un fenómeno habitual en la música, y I’ll Be Missing You no es el único ejemplo de este tipo de controversias. Recientemente, el rapero Kanye West se vio envuelto en un conflicto legal cuando fue demandado por samplear sin autorización Move Your Body, un tema de Marshall Jefferson, el pionero del house, para su álbum Donda 2. La editorial de Jefferson, Ultra International Music Publishing, presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Nueva York, y West podría enfrentar una condena millonaria por el uso no autorizado de la canción.

Otro caso sonado ocurrió con Beyoncé. En su último álbum, Renaissance, la cantante incluyó el tema Energy, que sampla Get Along With You de Kelis. Aunque Pharrell Williams y Chad Hugo de The Neptunes, los productores de la canción original, estaban acreditados en los créditos de la nueva canción, Kelis recurrió a las redes sociales para expresar su indignación: “No es una colaboración, es un robo. Mi mente está asombrada por la falta de respeto y la total ignorancia de las tres partes involucradas. Me enteré como todos los demás. Algunas personas en este negocio no tienen alma ni integridad”, escribió.

Otra canción de Renaissance, Alien Superstar, también causó polémica. En este caso, Beyoncé utilizó un sample de I’m Too Sexy de Right Said Fred. Los miembros de la banda, al enterarse del uso no autorizado, criticaron duramente a Beyoncé por no haberse comunicado personalmente con ellos antes de usar su tema, como sí hicieron otros artistas, como Drake o Taylor Swift. “Normalmente, el artista nos contacta primero, pero Beyoncé no lo hizo porque es tan arrogante que pensó ‘ven a buscarme tú’. Así que nos enteramos después de lo que hizo, cuando ya estaba hecho”, comentaron los miembros de Right Said Fred.