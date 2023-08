Un álbum clásico de Prince recibirá una esperada reedición, en la que tendremos decenas de canciones que nunca antes habíamos escuchado.

Se trata del álbum de 1991, Diamonds and Pearls, que se reeditará en octubre en varios formatos. Entre ellos, 7CD+Blu-ray super deluxe, 12LP+blu-ray super deluxe y un blu-ray independiente con Dolby Atmos Mix del álbum de estudio ( no en ninguna de las casillas).

El álbum fue grabado en gran parte con New Power Generation, y generó una colección de sencillos como ‘Gett Off‘, ‘Cream‘ y la icónica canción principal, y el relajado ‘Money Don’t Matter 2 Night‘.

La reedición deluxe de Diamonds and Pearls de Prince

Las ediciones en caja ofrecen el álbum remasterizado (en CD o vinilo). Además de un disco de remezclas y ediciones de sencillos (incluido el legendario remix promocional de casi 10 minutos de ‘Gett Off’).

Además viene una sección de bóveda que contiene 33 canciones inéditas, y un concierto en vivo de enero de 1992 en el club Prince’s Minneapolis, Glam Slam, que sirvió como vista previa de la gira Diamonds and Pearls. Disco mezclado recientemente a partir de la cinta maestra de 24 pistas.

El blu-ray incluido con las ediciones súper de lujo de vinilo de 7CD y 12LP incluye el concierto de Glam Slam. Filmado en alta definición con sonido mezclado con Dolby Atmos, 5.1 o estéreo. También presenta la actuación de Prince & The New Power Generation en las Olimpiadas Especiales en el Metrodome de Minneapolis en julio de 1991 junto con la prueba de sonido. Finalmente el Blu-ray se completa con la inclusión de Diamonds And Pearls Video Collection, lanzado originalmente en VHS y LaserDisc en 1993.

Las ediciones en caja ofrecen 75 pistas de audio, 47 de ellas inéditas. Ambos formatos vienen con un libro de tapa dura de 20 páginas que incluye fotografías y ensayos nunca antes vistos.

Diamonds and Pearls se reeditará el 27 de octubre de 2023 a través de Warner Records.