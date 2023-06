Quién es Matt Healy, vocalista de The 1975 y nuevo novio de Taylor Swift

Tras su ruptura con Joe Alwyn a mediados del pasado mes de abril, Taylor Swift no ha durado demasiado en la soltería. Según parece, la artista de West Reading está saliendo ahora con otro músico, uno además con quien ya se sabía que guardaba una larga amistad, Matt Healy, vocalista y líder del grupo The 1975.

Han sido bastantes fans de Swift quienes han recordado las palabras del cantante cuando se le preguntó hace años si había algo entre más entre él y la autora de Shake it off o Exile, afirmando que no quería exponerse a acabar siendo retratado por ella en uno de sus temas, algo que no sentó demasiado bien a la comunidad swifter.

Matthew Timmothy Healy, su nombre completo, nació en la primavera de 1989 en Londres, hijo de dos conocidas personalidades británicas, los intérpretes Tim Healy y Denise Welch, si bien su madre es hoy en día más conocida como celebrity televisiva. Tiene un hermano pequeño, Louis Healy, que también es actor. No se criaría en la capital, sino que viviría en Newcastle y Cheshire.

Su interés por la música le llegó muy joven, aprendiendo a tocar la batería a los cuatro años, pasando luego a saber manejar la guitarra y el piano. Mientras estudiaba en la Wilmslow High School, a pesar de no que estudiar no era lo suyo, conocería a George Daniel, Ross MacDonald y Adam Hann, con quienes comenzó a componer y que más tarde formarían la banda con la que se han hecho famosos en todo el mundo.

Tras un breve paso por el Music College, trabajó como camareros, ganando algo de dinero que, más tarde, ha admitido que gastó en alcohol y drogas, una etapa de la que ya está limpio y que no le define, como ha dicho en varias entrevistas. En aquella época se centró en su carrera musical, aunque la banda no tenía entonces nombre.

Si bien al principio se dedicaban a hacer covers de otras canciones, en 2012 saltarían a la escena global con la publicación de su primer EP, titulado Facedown. El vocalista original, dado que Healy era el batería, se marchó, y él pasó a ser el líder, contratando a un nuevo batería.

El éxito desde entonces ha sido mayor cada vez que sacaban un nuevo tema o álbum, sobre todo porque sus composiciones se han vuelto cada vez más autorreferenciales. El nombre del grupo proviene de una errata en la parte posterior de un libro de poesía de Jack Kerouac, donde se lee “1 June The 1975”.