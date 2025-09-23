Tetra Pak destaca el impacto social de la innovación en envasado para garantizar el acceso a una alimentación segura y nutritiva en los programas de alimentación escolar.

En el marco del Día Mundial de la Leche Escolar, Tetra Pak reafirma su compromiso con el acceso a nutrición segura y de calidad para niños en Centroamérica y el Caribe. La compañía, líder global en procesamiento y envasado de alimentos, en 2024 contribuyó a la alimentación de 2.6 millones de niños en la región mediante la entrega de más de 200 millones de envases de leche, destinados a programas escolares.

El impacto de la leche escolar va más allá de la nutrición. Diversos estudios muestran que este tipo de programas favorecen la asistencia a clases, mejoran el rendimiento académico y fomentan hábitos alimentarios saludables desde la infancia, al tiempo que generan un retorno positivo para el desarrollo social y económico de los países.

Un ejemplo destacado es Panamá, donde el Programa de Alimentación Complementaria Escolar, liderado por el Ministerio de Educación (MEDUCA), distribuye más de un millón de litros de leche Grado A cada mes y beneficia a más de 300,000 estudiantes en más de 700 escuelas.

El rol de la innovación tecnológica ha sido clave para el éxito de estos programas. Gracias al procesamiento UHT (Ultra alta temperatura) y al envasado aséptico, la leche en envases de Tetra Pak puede almacenarse durante meses sin refrigeración, lo que permite que llegue en condiciones óptimas a comunidades rurales donde no hay electricidad ni cadena de frío.

“En Tetra Pak, reafirmamos nuestro compromiso con el acceso universal a una alimentación segura y nutritiva para todos los niños. Los programas de alimentación escolar que incluyen leche no solo aportan beneficios nutricionales, sino que constituyen una inversión estratégica en salud, educación y desarrollo social a largo plazo”, señaló Eric Pinilla, director de Alimentos para el Desarrollo de Tetra Pak.

A través de su participación en programas de alimentación escolar en República Dominicana, Guyana, Panamá y El Salvador, Tetra Pak fortalece su propósito de proteger lo bueno: los alimentos, las personas y el planeta, contribuyendo de esta manera a la seguridad alimentaria, al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental en la región.

ACERCA DE TETRA PAK

Tetra Pak es una empresa líder mundial en soluciones de envasado y procesamiento de alimentos. Trabajando con nuestros clientes y proveedores, proporcionamos acceso a alimentos seguros y nutritivos a cientos de millones de personas en más de 160 países cada día.

Con más de 24.000 empleados en todo el mundo, nos comprometemos a hacer que los alimentos sean seguros y estén disponibles en todas partes, y prometemos proteger lo que es bueno: los alimentos, las personas y el planeta.

Más información sobre Tetra Pak en www.tetrapak.com