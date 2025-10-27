En este innovador formato se puede encontrar todo bajo un mismo techo: supermercado, farmacia, ropa, calzado, audio y video, tecnología, ferretería, hogar, mascotas y viajes.

También arranca la gran promoción de fin de año “Un premio más grande de lo que te imaginas”, que sorteará un Land Cruiser Prado 2026.

Hiper Rey se construyó con características innovadoras y estándares de protección ambiental que permiten el ahorro de energía y uso eficiente de recursos.

Este 24 de octubre se inauguró el nuevo formato de Grupo Rey: el primer Hiper Rey, un espacio donde se podrá encontrar, bajo un mismo techo, todo lo necesario para el hogar panameño.

“Es el primer formato de estas características, con el que estamos apostando a ser el lugar donde se puede encontrar todo para el hogar panameño”, asegura Ana Isabel Rodríguez, Vicepresidenta Comercial de Grupo Rey. “Con nuestra calidad, variedad y servicio orientado al cliente, ya probados en todos los formatos del grupo, respaldamos esta propuesta que sabemos será de mucha utilidad. ¡Es muy práctico! Les ayudará a ahorrar tiempo y mejorará su calidad de vida, que es nuestro propósito final.”

Con una inversión de US$ 26 millones, la nueva tienda se extiende en un área de cerca de 6,700 m², de los cuales 5,300 m² corresponden al piso de venta. Contará con una oferta de más de 50 mil productos diferentes.

La tienda generará 131 empleos directos y, en sus diferentes etapas de construcción, empleó cerca de 300 plazas de trabajo.

Se trata de un formato de gran extensión que permitirá encontrar, además de los productos de supermercado, todo lo relacionado con ropa, calzado, audio y video, tecnología, ferretería, mascotas, farmacia y hogar. En el local también se podrá encontrar Rey Pets, Metro Farmacia, así como un consultorio médico, un área de food court y juegos para niños.

ARRANCA LA PROMOCIÓN “UN PREMIO MÁS GRANDE DE LO QUE IMAGINAS”

La gran promoción de fin de año sorteará un Land Cruiser Prado 2026. Por cada US$ 30 en compras de cualquier producto adquirido en el local, se recibirá un boleto para participar en el sorteo, que se realizará el 6 de enero de 2026. Pueden participar mayores de edad, panameños o extranjeros residentes.

La promoción inicia el viernes 24 de octubre y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025. Aplica únicamente en el establecimiento Hiper Rey y para clientes afiliados al programa “Punto de Oro”.

CONSTRUCCIÓN INNOVADORA PARA PROTEGER EL PLANETA

El primer Hiper Rey de la cadena cuenta con una construcción innovadora desde varios aspectos.

Comprometidos con la protección del planeta, para la construcción y equipamiento de Hiper Rey se observaron altos estándares que permitirán el ahorro de energía y la eficiencia en el uso de los recursos necesarios para la operación del local.

Entre las características del local están:

Sistema de control de iluminación LED programable que se combina con la luz natural, permitiendo el ahorro energético del local.

Uso de ópticas de lámparas eficientes para aprovechar el aporte lumínico en pasillos y dirigirlo en spots con recetas de color.

Sistema de refrigeración que utiliza CO₂.

Producción de energía a través de paneles solares (más de 1,200 unidades).

Uso de refrigerante R290 (propano), natural de alta eficiencia, para el aire acondicionado.

Uso de tragaluces tipo termopanel que permiten el paso de la luz solar, impidiendo el paso del calor.

En un lugar de gran extensión y donde existe una gran variedad de productos, la estética juega un papel muy importante, por lo que el diseño y la producción de los murales de las secciones fueron encargados al artista panameño Fer Garvey (https://www.instagram.com/fergarvey/).

MÁS SOBRE GRUPO REY

Grupo Rey es una empresa de retail, con más de 65 años en el mercado panameño, que se ha transformado en una de las plataformas de consumo masivo más grande del país. Actualmente, forma parte de Corporación Favorita y cuenta con más de 160 locales a nivel nacional, en los sectores supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y formatos de descuentos. Agrupa las marcas Rey, Hiper Rey, Romero, Mr. Precio, ZAZ, Metro Plus y Farma Ahorro y tiene un Centro de Distribución de más de 67 mil metros cuadrados.

En la actualidad, Grupo Rey cuenta con alrededor de 5.200 colaboradores directos y una red de más de 800 proveedores, con los que atiende a más de un millón de clientes.

