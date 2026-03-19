La alfombra roja, los discursos emotivos, los chistes de monólogo inicial y las estatuillas doradas son parte esencial de los Premios Oscar (incluso los backlash de apagar los micrófonos en pleno discurso de aceptación del premio) … pero hay algo que nunca falla y siempre emociona: la música. A lo largo de los años, la ceremonia más importante de Hollywood nos ha regalado presentaciones en vivo que han quedado grabadas en la memoria de todos, fusionando cine y sonido en momentos simplemente inolvidables. Hay algo mágico al ver en escenario a los artistas que dan vida a las canciones más memorables del año, cantamos con ellos y anticipamos saber quién se lleva el premio de “Best original song”

En Antena 8, donde el pop y los clásicos en inglés son protagonistas hacemos un recorrido por 5 presentaciones del Oscar que marcaron época en los últimos años… y que seguimos escuchando como verdaderos himnos.

Adele – “Skyfall” (2013)

Cuando Adele subió al escenario para interpretar “Skyfall”, el ambiente se transformó por completo. Su voz poderosa llenó el teatro con una elegancia casi cinematográfica, muy al estilo de la saga de James Bond.

La canción no solo emocionó al público, sino que también se llevó el Oscar a Mejor Canción Original, consolidando uno de los momentos musicales más icónicos de la ceremonia.

Lady Gaga & Bradley Cooper – “Shallow” (2019)

Pocas actuaciones han sido tan íntimas como la de Lady Gaga y Bradley Cooper interpretando “Shallow”, soltando chispas de química con su presentación.

Sentados frente al piano, recrearon la magia de A Star Is Born con una conexión tan real que había dudas si sólo se trataba de una actuación en pantalla.

Ryan Gosling – “I’m Just Ken” (2024)

El carisma de Ryan Gosling brilló al máximo con una de las presentaciones más divertidas de los últimos años. Sabemos que lo amaste, porque nosotros también. Y siendo una presentación particularmente graciosa, excéntrica y llena de mucho rosa, fue un aire distinto entre tanta sobriedad en estos premios.

Vestido de rosa y acompañado por un despliegue teatral lleno de humor, interpretó “I’m Just Ken” , tema de la película Barbie junto a invitados sorpresa como Slash. Lo que comenzó como una canción irónica terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural.

Ariana Grande & Cynthia Erivo – Wicked (2025)

La apertura de los Oscar 2025 fue pura magia gracias a Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Ambas artistas transportaron al público al universo de Wicked, con un popurrí lleno de referencias a El Mago de Oz. El momento cumbre llegó con “Defying Gravity”, interpretada con una intensidad que provocó una ovación inmediata. Su presentación consolidó que ambas estaban en la cúspide y momento de oro gracias a sus interpretaciones en la cinta que las nominó a mejor actriz principal y de reparto.

Tributo a James Bond (2025)

La música de James Bond volvió a brillar con un espectacular homenaje en los Oscar 2025.

Introducido por Halle Berry, el número reunió a tres potencias del pop actual: Lisa, Doja Cat y Raye.

Con temas como “Live and Let Die”, “Diamonds Are Forever” y “Skyfall”, el escenario se convirtió en un viaje por distintas eras del agente 007, combinando elegancia, nostalgia y modernidad.

Y este 2026, la puesta en escena fue magistral a pesar de ser pocas actuaciones en comparación a años anteriores.

“I Lied to You” – Sinners

Uno de los momentos más intensos de la noche llegó con “I Lied to You”, interpretada por Miles Caton.

La puesta en escena recreó un bar cargado de historia y emoción, celebrando la música afrodescendiente con la participación de artistas como Brittany Howard, Buddy Guy y Shaboozey, entre otros. El resultado: una ovación de pie y uno de los momentos más potentes de la gala. Y la aparición de la bailarina de ballet Misty Copeland fue un mensaje directo del valor de este arte escénico y que sigue más vivo que nunca.

“Golden” – KPop Demon Hunters

El K-pop también dijo presente con “Golden”, interpretada por EJAE, Audrey Nuna y REI AMI. Tras llevarse el Oscar a mejor película animada y mejor canción original, el fenómeno K-pop arrasó también en esta entrega, dejando claro que las nuevas generaciones apuestan por música cuya letra conecte con sus emociones y se mezcle con ritmos pegajosos.

Con coreografías impactantes, visuales vibrantes que hacían homenaje a sus raíces asiáticas y toda la energía del género, la presentación se convirtió en una de las más comentadas de la noche, especialmente entre los fans del pop global, haciendo especial mención a que todos los artistas del teatro disfrutaron la presentación con sus respectivos light sticks, muy propio de los grupos de K-pop.

En Antena 8 seguimos celebrando estos momentos que conectan generaciones a través de la música. Sintoniza nuestra programación para revivir los grandes clásicos en inglés, descubrir nuevas joyas del pop y mantenerte al día con las últimas noticias del cine y sus canciones más premiadas.