El catálogo se renueva cada mes, llegan nuevas series, nuevas películas… pero también muchas otras abandonan la plataforma más exitosa. Estas son las series y películas que abandonan Netflix.

Si no las viste y pensabas hacerlo, es ahora. Si las pensabas volver a ver, lo mismo: apúrate a hacerlo. Porque los próximos títulos dejarán de estar disponibles. Comencemos por lo mas doloroso!! ADIOS! Greys Anatomy!!!

Como adelanto, a la espera de agregar las películas y series que se retiran en la segunda quincena, hay que destacar dos shows con los cuales deben apurarse si quieren ponerse al día.

Aunque en realidad desaparecerán el 1 de enero de 2022 y deberían ir en la nota que vendrá de ese mes, se anuncia que el 31 de diciembre será el último día para ver en Netflix Grey´s Anatomy y Modern Family, las cuales son propiedad de Disney y no renuevan su contrato con la N Roja.

1 DE ENERO

– The little Prince

______________________________________________________________________________________________________________________________

Tapped – Fullmetal Alchemist – Fullmetal Alchemist – Tong Memories – Vexed – Autohead- Sálvame- Max & Ruby- Líbranos del mal- Si fueras yo- Baila Conmigo- 31 Minutos- La Resurrección de Leuloch- Mía y el León Blanco- No Respires- Metegola- Las Aventuras de Chuck- Los Backyardigans- Caillou- Justicia Joven- Casper- 2012- El libro de los secretos- El Tigre y el Dragón- La Cumbre Escarlata- Corazones de Hierro- El Hombre Lobo- Qué esperar cuando se está esperando- Vampiros- Turbo- Frankenstein de Mary Shelley’s- Condenados a fugarse- Erin Brockovich: una mujer audaz- Sparkle: la gran estrella- El bebé de Bridget Jones- La buena hamburguesa- Happy Gilmore- El cazador y la reina del hielo- Warcraft: el primer encuentro de dos mundos- Amor sin escalas- El jinete- Marianne & Leonard: Words of Love- Nuestra última aventura- La Habitación- Kung Fu Panda 3- Cómo entrenar a tu dragón 2

_____________________________________________________________________________________________________________________________

3 DE ENERO

– El diario de Bridget Jones

4 DE ENERO

– See you in time

5 DE ENERO

– Iron Ladies

7 DE ENERO

– Cómo entrenar a tu dragón 3

8 DE ENERO

– Felíz Día de tu Muerte 2

9 DE ENERO

– El final del paraíso

14 DE ENERO

– La Grande Chaumiere Violette

– Lavanda

– Parker

15 DE ENERO

– Siete & yo

– Demon’s Path

17 DE ENERO

– La designada ultra fea

18 DE ENERO

– Bad Day fo the Cut

– Memory Love