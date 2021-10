Paul Mc Cartney ha iniciado una lluvia de críticas contra los Rolling Stones que poco se corresponden con su diplomacia habitual. Después de culparle absolutamente a John Lennon de la separación de Los Beatles, ahora Paul ha etiquetado a los Rolling Stones de tan sólo como “una banda de versiones de blues”

En declaraciones a The New Yorker , McCartney no estaba, como señala el perfil, ‘sugiriendo que los Beatles trabajaban desde una gama más amplia de estilos musicales , muchísimos comparados con los de los Rolling Stones, que sólo cubren un círculo alrededor del blues.

McCartney dijo:

“No estoy seguro de que deba decirlo, pero son una banda de versiones de blues,. Así son los Stones. Tienen todas sus raíces en el blues, cuando escriben cosas, tiene que ver con el blues. Hay muchas diferencias y amo a los Stones, pero los Beatles eran mejores “.

Mick Jagger, respondió más tarde a los comentarios de McCartney con absoluto cinismo y bromeando :

“Obviamente no hay competencia” entre las dos bandas. Los Stones es una banda increíblemente afortunada todavía tocando en estadios, y luego la otra banda ni existe”.

¿ustedes que opinan?