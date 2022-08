Tras cuatro años sin el lanzamiento de un álbum, la agrupación estadounidense Panic! At The Disco regresa con su séptima producción.

“Viva las Vengeance” llega luego del gran éxito obtenido por el grupo de rock en 2018 con el álbum “Pray for the wicked”, considerado como el líder de Billboard 200, informó Billboard.

Fue en la madrugada de este viernes 19 de agosto que el álbum de Panic! At The Disco honró con su llegada a un público ansioso luego de tanta espera e intriga.

Este contiene 12 pistas las cuales fueron grabadas en vivo en una cinta en Los Ángeles. Dentro de esta docena de temas, se presenta la canción principal que había sido lanzada previamente, “Don’t let the light go out”.

Además de esta, también figuran “Sad clown”, “Local god”, “God killed rock and roll”, «Middle of a breakup» y otras más.