Teletón 20-30 superó la meta con $.2,417,385.19 para hacer realidad el Centro de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás

La Teletón 20-30 en su edición #40 lo volvió hacer al alcanzar la meta de $.2,417,385.19 , gracias a la respuesta solidaria de los patrocinadores, empresas y la ciudadanía para construir un Centro Especializado de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás.

Esta iniciativa dotará al nosocomio de equipos de alta tecnología e infraestructura moderna, mejorando la atención temprana en salud materno-infantil y reduciendo la tasa de discapacidad en el país.

El presidente de Teletón 20-30 25, Carlos Tarragó, agradeció cada aporte recibido; lo que representa un regaló en vísperas de la navidad, donde Panamá le dijo sí a la Teletón 20-30.

“Esto se traducirá en vidas atendidas, diagnósticos oportunos y familias que enfrentarán el futuro con mayor seguridad. Inspirado en el lema 40 veces más amor el proyecto meta reafirma el compromiso del Club Activo 20-30 con uno de los hospitales más importantes de Panamá, que atiende más de 12,000 nacimientos al año y casos de alta complejidad, acotó Tarragó.

“Haber logrado esta recaudación permitirá hacer realidad un centro que impactará directamente la salud de madres y bebés, ofreciendo diagnósticos oportunos, tecnología moderna y atención que marca la diferencia entre la incertidumbre y la esperanza”, destacó Tarragó.

Por su parte, el presidente del Club Activo 20-30, Danilo José Pinto Muñoz, agradeció a la ciudadanía por “ponerse la camiseta de la solidaridad, a pesar de las situaciones complejas en cada hogar”. Remarcó que “esta meta no es un proyecto más, sino obras que perduran para generaciones y ayuda a salvar vidas”.

El evento contó con más de 20 horas de transmisión en vivo, con artistas nacionales e internacionales. El público aportó su granito de arena mientras disfrutaba de tandas diseñadas para todos los gustos generacionales, incluyendo novedades como el Comparsa Fest y un concurso de canto para talentos inéditos de la mano del DJ Chiqui Dubs.

La embajadora estrella, Elizabeth Acosta, oriunda de La Palma, conquistó corazones con su sonrisa y elocuencia. Su historia inspira: con determinación, logró caminar y ser una niña feliz que ríe y juega con sus amigos.

El cierre del evento artístico estuvo a cargo del cantante estadounidense-puertoriqueño Dalex y Carolina Smith, quienes hicieron vibrar con sus canciones el teatro Anayansi.

Una Teletón más que demuestra que cuando los panameños se unen por una misma causa se logra la meta trazada.

¡Gracias Panamá!