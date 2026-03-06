El IRONMAN 70.3 Panamá Latin América TriClub Championship 2026, presentado por Heineken 0.0, ha marcado un hito sin precedentes. La organización confirma oficialmente que se superaron los 1,500 atletas inscritos provenientes de más de 50 países, este registro representa la participación más alta desde que la franquicia llegó al país en 2012 y marca un hito en la gestión del evento bajo la producción actual de Razzpao Latam.

Este récord histórico valida la visión y el esfuerzo de Razzpao Latam, empresa que tomó las riendas de la franquicia en 2022. En esta, su quinta edición se logró agotar todos los cupos por segundo año consecutivo desde el mes de diciembre de 2025, demostrando la confianza de la comunidad deportiva internacional en la organización panameña.

Más allá del ámbito deportivo, el evento se ha convertido en un dinamizador clave de la economía, ya que en cinco años ha generado un impacto superior a los 20 millones de dólares, impulsando sectores como: hotelería, transporte, gastronomía y comercio local.

Alcanzar más de 1,500 atletas marca un hito para Panamá y establece un récord desde que se celebra la competencia en el país. En su quinta edición, el IRONMAN 70.3 Panamá, organizado por Razzpao Latam, consolida su crecimiento sostenido y posiciona al país como una sede estratégica dentro del circuito global de la disciplina, destacó Rina Aguirre, directora de la carrera IRONMAN 70. 3 Panamá.

Este nivel de excelencia operativa es posible gracias a una fuerte alianza estratégica entre la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el Ministerio de la Presidencia, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y el Servicio Nacional de Migración, y más de 50 socios locales. Es importante destacar que juntos impulsan la imagen de Panamá como un hub de eventos internacionales seguro, conectado y de clase mundial que atrae inversión y turismo.

Innovación en ruta / competencia de élite

Este año la cita es el 22 de marzo en la Calzada de Amador, en donde se ofrecerá un espectáculo de primer nivel.

Ruta única: natación en las aguas del Canal de Panamá (galardonada como el mejor circuito de Latinoamérica) y un nuevo trazado de ciclismo que conecta la Calzada con la Cinta Costera, Vía Israel y Panamá Viejo; y una carrera pedestre en la Calzada de Amador, donde miles de espectadores acompañan a los atletas con vítores y ánimos generando un gran ambiente de fiesta.

⁠Inclusión: el programa Women For Tri registra un 30% de participación femenina, marcando la diferencia a nivel global.

Atractivo internacional: Panamá por cuarto año consecutivo será sede del Campeonato Latinoamericano de Clubes el cual reunirá a 131 delegaciones que buscan coronarse campeones en suelo panameño.

La integridad de los atletas y espectadores está garantizada mediante protocolos creados en conjunto con la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT), la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), el Servicio de Protección Institucional (SPI) y la Seguridad Municipal. En coordinación con las Juntas Comunales de San Francisco y Parque Lefevre, se ejecuta un plan para mitigar el impacto vehicular.

Además, el programa de voluntariado cuenta con más de 1,000 participantes con el valioso respaldo de universidades como: La Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT), Columbus University, Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Universidad del Istmo.

Agenda del Evento:

⁠ ⁠Expo IRONMAN: 20 y 21 de marzo en el Hotel Marriott Panamá (Abierta al público, expectativa de 4,000 asistentes).

⁠ ⁠Día de Carrera: 22 de marzo (Expectativa de 7,000 espectadores).

⁠ ⁠Transmisión: en vivo por el canal oficial de YouTube: IRONMAN 70.3 PANAMÁ.

Contacto de Prensa: Emilia Chacón /echacon@ruapn.com / 6450-4619