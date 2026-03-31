Atletas de Brasil, Estados Unidos, Costa Rica y Colombia lideraron la participación internacional en una edición récord que reunió a más de 1,500 competidores.

Fellipe Santos, de Brasil, se corona tricampeón de la competencia.

Más de 1,500 atletas de más de 50 países protagonizaron una de las ediciones más exitosas del IRONMAN 70.3 Panamá Latin American TriClub Championship 2026, que culminó este domingo en la Calzada de Amador, bajo la organización de Razzpao Latam.

En esta edición, Fellipe Santos , de Brasil se alzó con el primer lugar en la categoría masculina con un tiempo de 3:48:57, mientras que Susana Guillén , de Paraguay, conquistó la categoría femenina con un tiempo de 4:30:37, liderando una jornada marcada por el alto nivel competitivo.

Los tres primeros lugares en la categoría masculina fueron:

– Fellipe Santos, Brasil, con un tiempo de 3:48:57.

– Andrés Arce, Paraguay, con un tiempo de 3:56:14.

– Giacomo Mevio, Italia, con un tiempo de 3:56:19.

En la categoría femenina:

– Susana Guillén, Paraguay, con un tiempo de 4:30:37.

– Stefania Ramos, Colombia, con un tiempo de 4:33:13.

– Brenda Schaupp, República Dominicana con un tiempo de 4:33:19.

La competencia reunió a atletas internacionales y nacionales de alto rendimiento, así como a participantes por grupos de edad, muchos de ellos en búsqueda de su clasificación al Campeonato Mundial IRONMAN 70.3.

Como novedad de esta edición, se incorporó la categoría por equipos de entidades gubernamentales, una modalidad que amplía las oportunidades de participación y responde a la creciente tendencia de competencias colaborativas en el triatlón. En esta categoría participaron cinco instituciones: el Servicio de Protección Institucional (SPI), el Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional, la Policía Municipal y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). El primer lugar fue para el equipo del SPI, seguido por el Aeronaval en la segunda posición, mientras que el tercer lugar también fue para un equipo del SPI.

“El crecimiento que hemos alcanzado en esta edición refleja el potencial de Panamá como destino para eventos deportivos de talla internacional. Superar los 1,500 atletas es resultado de un esfuerzo conjunto que hoy posiciona al país como referente en la región”, destacó Rina Aguirre, directora de la carrera.

Por cuarto año consecutivo, Panamá fue sede del Latin American TriClub Championship, reuniendo a más de 130 clubes de la región. En esta edición, el club panameño Elite Training Team se alzó como el gran ganador, logrando este reconocimiento por segunda ocasión.

Desde que Razzpao Latam asumió la organización en 2022, el evento ha registrado un crecimiento sostenido, consolidándose como una de las principales competencias del calendario regional, con un destacado 30% de participación femenina, posicionándose a nivel regional e internacional.

El evento también generó un importante movimiento económico y turístico durante el fin de semana, con alta ocupación hotelera y dinamización de sectores clave vinculados a la actividad.

El IRONMAN 70.3 Panamá reafirma así su papel como una plataforma clave para proyectar al país como destino deportivo en la región.