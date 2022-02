Además, pese a no estar nominado como mejor director, el mexicano Guillermo del Toro puede presumir de las múltiples nominaciones de su filme Nightmare Alley (“El callejón de las almas perdidas”). que opta, entre otros, al Oscar a mejor película.

Mejor película

Don’t Look Up (“No mires arriba”)

The Power of the Dog (“El poder del perro”)

Javier Bardem, Being the Ricardos (“Ser los Ricardo”)

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth (“La tragedia de Macbeth”)

Mejor actriz

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye (“Los ojos de Tammy Faye”)

Pie de foto, Su papel en "Madres paralelas" le ha supuesto la cuarta nominación a Penélope Cruz, que obtuvo el Oscar a mejor actriz de reparto por Vicky Cristina Barcelona en 2009.

Mejor película animada

“Encanto”

“Luca”

Flee

“Raya y el último dragón”

The Mitchells vs. the Machines (“Los Mitchell contra las máquinas”)

Mejor vestuario

“Cruella”

“Cyrano”

“Dune”

“El callejón de las almas perdidas”

West Side Story

Mejor maquillaje y peluquería

Coming 2 America (“Un príncipe en Nueva York 2”)

“Cruella”

“Dune”

“Los ojos de Tammy Faye”

La casa Gucci (“La casa Gucci”)

Pie de foto, Los fans de Lady Gaga quedaron decepcionados por la ausencia de la actriz y cantante de las nominaciones.

Mejor canción original

Be Alive, de “El método Williams”

“Dos oruguitas”, de “Encanto”

Down to Joy, de “Belfast”

No time to die, de No Time to Die (“Sin tiempo para morir”)

Somehow You Do, de Four Good Days (“4 días”)

Mejor banda sonora

“No mires arriba”

“Dune”

“Encanto”

“Madres paralelas”