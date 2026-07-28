Para los nacidos entre 1981 y 1996, los años 80 y 90 no son solo décadas en el calendario. Son una forma de ser, de sentir y de recordar. Este es su mapa del tesoro.

Si escuchas las primeras notas de Smells Like Teen Spirit y se te pone la piel de gallina, si todavía puedes recitar de memoria el tema de apertura de Salvados por la Campana, si guardas en algún cajón del alma el recuerdo de un Tamagotchi que murió porque te quedaste dormido… entonces este artículo es para ti.

Los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, han traído consigo una creciente tendencia a recordar con cariño los años de su infancia y adolescencia. Y tiene todo el sentido. Crecieron en una época sin redes sociales pero llena de conexiones reales. Sin streaming pero con videoclubes que olían a aventura. Sin smartphones pero con Game Boys que cabían en el bolsillo y llenaban horas enteras de viaje.

Bienvenidos al viaje.

La música que nos definió

Con artistas icónicos como Madonna, Michael Jackson, Spice Girls, Backstreet Boys o NSYNC, la música pop dominaba las listas de éxitos en estos años por todo el mundo. Estos artistas no solo eran conocidos por sus canciones pegajosas, sino también por sus estilos extravagantes y espectaculares actuaciones en vivo.

Los 80 arrancaron con Michael Jackson reinventando el pop con Thriller (1982) y Madonna provocando al mundo entero con Like a Prayer (1989). Luego llegaron los 90 y todo explotó: entre los grupos musicales que tuvieron éxito mundial se encuentran Nirvana, Pearl Jam, Oasis, Radiohead, Spice Girls, Backstreet Boys, Britney Spears y NSYNC.

Fue una década de contrastes brutales: el mismo año que Nirvana gritaba su angustia con Smells Like Teen Spirit, los Backstreet Boys hacían suspirar a medio planeta con I Want It That Way. Las Spice Girls redefinieron el empoderamiento femenino con su lema “Girl Power”. Y Britney Spears, con apenas 16 años, grabó …Baby One More Time y se convirtió instantáneamente en un ícono generacional.

Las canciones que no se olvidan:

Smells Like Teen Spirit — Nirvana (1991) …Baby One More Time — Britney Spears (1998) Wannabe — Spice Girls (1996) I Want It That Way — Backstreet Boys (1999) Vogue — Madonna (1990) Wonderwall — Oasis (1995) I Will Always Love You — Whitney Houston (1992) My Heart Will Go On — Céline Dion (1997) Billie Jean — Michael Jackson (1982) Livin’ on a Prayer — Bon Jovi (1986)

Las películas que nos rompieron el corazón (y nos lo pegaron de vuelta)

El cine de los 80 y 90 fue una montaña rusa emocional. Lloramos, reímos, tuvimos pesadillas y soñamos despiertos, todo gracias a una pantalla y a un puñado de historias que todavía llevamos con nosotros.

E.T. el extraterrestre fue la película más taquillera de la época, rozando los 800 millones de dólares de recaudación. Una obra de Steven Spielberg que marcó a toda una generación, que creció repitiendo: “E.T., teléfono, mi casa”.

Jurassic Park (1993) revolucionó los efectos especiales bajo la dirección de Steven Spielberg. Ver aquellos dinosaurios en pantalla grande fue, para muchos millennials, la primera vez que sintieron que el cine podía hacer absolutamente cualquier cosa.

El Rey León (1994) es la película animada que probablemente destrozó emocionalmente a más de uno antes de llegar al colegio. Simba, la muerte de Mufasa, Hakuna Matata… padres de hoy que la comparten con sus hijos descubren que el golpe emocional no ha disminuido un solo segundo.

Y luego llegó Titanic. Titanic quedó atrapado en el tubo de la cultura pop y simplemente se quedó ahí. Esa canción, el diamante, la escena del auto empañado, el debate sobre si había espacio en la puerta flotante para Jack… fue menos una película que un período presidencial bajo el que todos vivimos.

Las películas que toda una generación vio en VHS:

E.T. el extraterrestre (1982)

(1982) Los Goonies (1985)

(1985) Solo en Casa (1990)

(1990) El Guardaespaldas (1992)

(1992) Jurassic Park (1993)

(1993) El Rey León (1994)

(1994) Toy Story (1995)

(1995) Space Jam (1996)

(1996) Titanic (1997)

(1997) El Sexto Sentido (1999)

La televisión: cuando todos veíamos lo mismo

Antes de Netflix, antes del streaming, antes de elegir qué ver y cuándo verlo, existía algo más poderoso: todos veíamos lo mismo, a la misma hora, y al día siguiente lo comentábamos en el recreo o en la oficina.

Salvados por la Campana fue emitida por primera vez en agosto de 1989 hasta mayo de 1993. Era normal que cualquier joven de esos años se sintiera identificado con algunos de los seis personajes, quienes compartían travesuras y peripecias dentro del Instituto Bayside.

Full House llenó las tardes de valores familiares y carcajadas. Friends, Seinfeld y The Fresh Prince of Bel-Air se convirtieron en fenómenos que iban mucho más allá de la pantalla chica. Will Smith presentándose en Bel-Air con su rap de apertura es uno de esos momentos que cualquier millennial lleva grabado en la memoria sin haberlo intentado.

Las series que paraban el mundo a su hora:

ALF (1986–1990)

(1986–1990) Salvados por la Campana (1989–1993)

(1989–1993) Full House (1987–1995)

(1987–1995) El Príncipe del Rap (1990–1996)

(1990–1996) Friends (1994–2004)

(1994–2004) Seinfeld (1989–1998)

(1989–1998) Los Simpsons (1989–presente)

(1989–presente) Expediente X (1993–2002)

Los juguetes: cuando la imaginación era el mejor procesador

No había pantallas táctiles. No había realidad virtual. Había cajas de cartón, figuras de plástico, muñecas de bolsillo y una Game Boy que comía pilas AA como si fueran caramelos. Y era perfectamente suficiente para ser feliz.

Con el auge de la tecnología, los años noventa estuvieron marcados por juguetes innovadores como la Nintendo Game Boy. Sin embargo, clásicos como Barbie y Action Man se mantuvieron como favoritos. También vivieron su auge las Polly Pocket, muñecas en miniatura con accesorios que hoy son piezas de colección.

El Tamagotchi, lanzado por Bandai en 1996, revolucionó la idea del entretenimiento portátil. Una mascota virtual del tamaño de un llavero que podía morirse si no la atendías. Hubo millennials que se despertaron a las 3 de la mañana a alimentarla. Sin exagerar.

El Furby fue uno de los íconos de los años 90, uno de los primeros “juguetes inteligentes”. Podía interactuar contigo y aprender lo que le ibas enseñando. Era fascinante, un poco inquietante, y absolutamente irresistible.

Las cartas de Pokémon hicieron que muchos recreos se volvieran negociaciones intensas. Tener una carta holográfica era motivo de fama instantánea entre amistades.

Los juguetes que pedíamos en Navidad con toda el alma:

Barbie y Ken — el universo de posibilidades en plástico

— el universo de posibilidades en plástico He-Man y los Masters del Universo — “¡Tengo el poder!”

— “¡Tengo el poder!” Tortugas Ninja — Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatelo

— Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatelo Hot Wheels — las pistas que nunca tenían suficientes curvas

— las pistas que nunca tenían suficientes curvas Polly Pocket — mundos enteros que cabían en la palma de la mano

— mundos enteros que cabían en la palma de la mano Nintendo Game Boy — Pokémon, Tetris y el fin del aburrimiento

— Pokémon, Tetris y el fin del aburrimiento Tamagotchi — la primera mascota virtual que nos rompió el corazón

— la primera mascota virtual que nos rompió el corazón Furby — el peluche inteligente que hablaba solo en la oscuridad

La moda: lo que usábamos sin dudar y ahora no podemos creer

Los millennials crecieron con una moda que hoy vuelve con fuerza, y no sin razón. La moda alternativa de los años 80 incluía camisetas de bandas, jeans rasgados y camisas de franela, el uniforme no oficial del grunge que Nirvana convirtió en símbolo generacional.

Pero también hubo pantalones de campana, colores neón que brillaban en la oscuridad, volantes por todas partes, mallas flúor y hombreras que desafiaban la gravedad. Las Spice Girls pusieron de moda los zapatos de plataforma exagerados. Backstreet Boys convirtieron las gorras hacia atrás y las chaquetas de cuero en el uniforme del chico cool de los 90. Y Madonna… Madonna usó todo lo que quiso, cuando quiso, y siempre funcionó.

Los videojuegos: antes del online, existía el puro talento

La Nintendo Game Boy convirtió a títulos como Pokémon o Tetris en íconos de la década. Pero el mundo de los videojuegos millennial fue mucho más grande que eso.

La Super Nintendo trajo Super Mario World y The Legend of Zelda: A Link to the Past. La PlayStation llegó en 1994 y lo cambió todo. Street Fighter II vaciaba las salas de arcade. Sonic the Hedgehog le daba a Sega su mayor ícono. Y GoldenEye 007 para Nintendo 64 inventó prácticamente el shooter multijugador en sofá, con cuatro amigos apretados en la misma pantalla dividida, gritándose.

Los videojuegos que definieron una generación:

Super Mario Bros. — el plomero que conquistó el mundo

— el plomero que conquistó el mundo Tetris — simple, adictivo, eterno

— simple, adictivo, eterno The Legend of Zelda — el primer gran viaje épico en pantalla

— el primer gran viaje épico en pantalla Street Fighter II — el rey de los recreativos

— el rey de los recreativos Sonic the Hedgehog — velocidad pura en 16 bits

— velocidad pura en 16 bits Pokémon Rojo/Azul — “Hazte con todos”

— “Hazte con todos” GoldenEye 007 — el multijugador que destruyó amistades (de la buena manera)

— el multijugador que destruyó amistades (de la buena manera) Crash Bandicoot — el primer gran reto de la PlayStation

Lo que nos dejaron esos años

La generación millennial creció sin internet en el bolsillo (bueno… al menos no después del ’95), pero con una riqueza cultural enorme. Aprendieron a relacionarse cara a cara, a esperar con ansias el estreno de una película, a grabar canciones de la radio con el dedo en el botón de “pausa”. Vivieron el nacimiento de la era digital siendo ya suficientemente grandes para recordar el mundo analógico.

Y quizás por eso la nostalgia les pega tan fuerte. Porque saben exactamente lo que había antes y lo que vino después. Y guardan con mucho cariño ese tiempo en el que una cinta de casete, un Tamagotchi o una tarde viendo El Rey León era todo cuanto necesitaban para ser completamente felices.

“La nostalgia es el único sentimiento que te permite estar en dos lugares al mismo tiempo: donde estás y donde estabas.”

No te pierdas este mes de agosto 2026: Nostalgia Millennial, en toda nuestra programación.