El Desafío de Casos Cínicos de Pro Plan reconoce a veterinarios que aplican nutrición especializada basada en evidencia para mejorar la salud y bienestar de las mascotas.

En esta primera edición, 8 veterinarios de seis países de Centroamérica presentaron casos clínicos innovadores que demuestran el impacto positivo de la nutrición especializada en el tratamiento y la calidad de vida de las mascotas.

Los ganadores del Desafío de Casos Clínicos viajarán a las oficinas centrales de Nestlé Purina PetCare en Estados Unidos para conocer de cerca centros de investigación y desarrollo.

Panamá, 5 de septiembre de 2025. Consolidando su liderazgo en ciencia e innovación, Nestlé Purina, a través de su marca Pro Plan, presentó el Desafío de Casos Clínico en Centroamérica. Esta iniciativa reunió a veterinarios de seis países en Ciudad de Panamá para compartir casos clínicos basados en evidencia científica, resaltando el papel fundamental de la nutrición especializada en el tratamiento de diversas condiciones médicas en mascotas.

Los ganadores del desafío fueron el Doctor Francisco Valerio de Costa Rica, quien presentó el caso “Control de cistitis idiopática felina por la implementación de Purina Pro Plan URst/ox Feline”, y el Doctor Dieter Wohlers de Guatemala, quien expuso un enfoque multimodal para el diagnóstico y tratamiento del síndrome de disfunción cognitiva en un paciente clínico.

Los casos fueron seleccionados por sus enfoques innovadores en el manejo de la salud animal. Como parte del reconocimiento, ambos doctores viajarán a St. Louis, Estados Unidos, donde visitarán las oficinas centrales de Nestlé Purina PetCare, explorarán los laboratorios de investigación y desarrollo, interactuarán con expertos en ciencia y tecnología, y conocerán los avances más recientes en nutrición veterinaria.

“En Purina Pro Plan creemos que la ciencia es más poderosa cuando se comparte. Por eso lanzamos El Desafío de Casos Clínicos en Centroamérica: para seguir impulsando, desde la evidencia, el diálogo sobre nutrición junto a los veterinarios, quienes son los profesionales en quienes más confían los dueños de mascotas,” afirmó María Isabel Ribeiro, Directora de Nestlé Purina PetCare para Centroamérica y el Caribe.

El Desafío de Casos Clínicos 2025 reunió a destacados veterinarios que compartieron casos clínicos basados en evidencia científica. Entre ellos se encuentran los doctores Yadira Díaz y Jesús Santos de Panamá, Katherine Álvarez de Costa Rica, Osman Talavera de Nicaragua, José Rivera de Honduras y Kevin Salguero de El Salvador.

Todos los participantes demostraron cómo Purina Pro Plan y Purina Pro Plan Veterinary Diets han sido fundamentales para mejorar la salud y el bienestar de las mascotas en contextos reales de práctica veterinaria.

“Participar en este plan ha sido una oportunidad invaluable para aplicar la ciencia nutricional en casos reales y ver el impacto positivo en la salud de mis pacientes,” señaló el Doctor Francisco Valerio de Costa Rica. Por su parte el Doctor Dieter Wohlers comentó: “Este reconocimiento refuerza la importancia de la nutrición en la medicina veterinaria y me motiva a seguir promoviendo el bienestar integral de las mascotas.”

Purina sigue siendo un socio estratégico para los veterinarios, brindando soluciones científicas innovadoras que no solo mejoran la calidad de vida de las mascotas, sino que también fortalecen la relación entre veterinarios y dueños de mascotas. Como marca líder en ciencia y nutrición para mascotas, Nestlé Purina continúa siendo un aliado clave en el cuidado de la salud animal, apoyando a los veterinarios con productos avanzados y soluciones científicas que contribuyen a un bienestar duradero para las mascotas.

Con más de 500 expertos en salud animal y 8 centros de investigación a nivel mundial, la compañía reafirma su liderazgo en nutrición especializada. A través de iniciativas como el Desafío de Casos Clínicos de Pro Plan en Centroamérica, Purina refuerza su compromiso con una medicina veterinaria moderna, basada en la prevención y el conocimiento científico compartido.

