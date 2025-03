La legendaria cantante y pianista estadounidense Roberta Flack, reconocida por éxitos como “Killing Me Softly with His Song” y “The First Time Ever I Saw Your Face”, falleció el 24 de febrero de 2025 a los 88 años. Su representante informó que Flack “murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió fronteras y récords. También fue una orgullosa educadora”.

Nacida el 10 de febrero de 1937 en Black Mountain, Carolina del Norte, Flack mostró desde temprana edad un talento excepcional para la música. A los 15 años, obtuvo una beca para estudiar en la Universidad Howard, convirtiéndose en una de las estudiantes más jóvenes en ser admitidas en dicha institución.

Antes de alcanzar la fama, trabajó como profesora de música y arte en escuelas secundarias mientras se presentaba en clubes de jazz en Washington D.C., donde fue descubierta por el músico Les McCann.

Su carrera despegó cuando su versión de “The First Time Ever I Saw Your Face” fue incluida en la película “Play Misty for Me” (1971) de Clint Eastwood, lo que le valió un Grammy a la Grabación del Año en 1973. Al año siguiente, repitió este logro con “Killing Me Softly with His Song”, convirtiéndose en la primera artista en ganar este premio en dos años consecutivos.

Además de su éxito como solista, Flack colaboró con artistas como Donny Hathaway y Peabo Bryson, produciendo duetos memorables como “Where Is the Love” y “The Closer I Get to You”.

En 2022, se anunció que Flack había sido diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), lo que le impidió continuar cantando y afectó su capacidad para hablar.

A pesar de estos desafíos, su legado perdura a través de su música y su influencia en generaciones de artistas. En 2020, fue honrada con un premio Grammy a la trayectoria, reconociendo su contribución invaluable al mundo de la música.

La partida de Roberta Flack deja un vacío en el mundo musical, pero su voz y su arte continúan inspirando a oyentes y músicos por igual.