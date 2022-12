La cantante falleció en un hospital “después de una breve enfermedad”, informó su familia en un comunicado.

Christine McVie, la adorada integrante de Fleetwood Mac y prolífica letrista, murió el miércoles (30 de noviembre) a los 79 años.

La familia de la cantante dio la noticia en un comunicado publicado en Facebook, señalando que McVie falleció en un hospital “después de una breve enfermedad”.

“Estaba en compañía de su familia”, dice la misiva. “Les pedimos amablemente que respeten la privacidad de la familia en este momento extremadamente doloroso, y nos gustaría que todos mantengan a Christine en sus corazones y recuerden la vida de un ser humano increíble y una música venerada que fue amada universalmente”.

Tras la triste noticia, los compañeros de banda de McVie publicaron una declaración conjunta en la página oficial de Twitter de Fleetwood Mac. “No hay palabras para describir nuestra tristeza por el fallecimiento de Christine McVie”, expresaron. “Era verdaderamente única en su tipo, especial y talentosa sin medida. Era la mejor música que alguien podría tener en su banda y la mejor amiga que alguien podría tener en su vida. Tuvimos mucha suerte de tener una vida con ella”.

La declaración concluye: “Individualmente y juntos, apreciamos profundamente a Christine y estamos agradecidos por los increíbles recuerdos que tenemos. La extrañaremos mucho”.

McVie tuvo una carrera ilustre y respetada como solista y como miembro de Fleetwood Mac, banda a la que se unió en 1970. Durante su tiempo en Fleetwood, el grupo tuvo 25 éxitos en el Hot 100, incluyendo nueve Top 10 y un No. 1: “Dreams”, en 1977.

El grupo también tuvo 29 álbumes en la lista Billboard 200, incluidos siete Top 10 y cuatro No. 1: Rumours de 1977, Fleetwood Mac de 1976, Mirage de 1982, y The Dance de 1997.

Como solista, McVie fue conocida por éxitos como “Love Will Show Us How” de 1984, y “Got a Hold on Me”, el cual llegó al No. 10 del Hot 100.