El nuevo servicio operará con la tecnología Starlink Mobile

Los clientes prepago y pospago con dispositivos LTE compatibles podrán utilizar WhatsApp para realizar llamadas y enviar mensajes, acceder a Google Maps, utilizar la plataforma X, así como enviar y recibir mensajes de texto (SMS).

La nueva solución ampliará las comunicaciones en comunidades remotas, zonas montañosas, áreas marítimas, regiones indígenas, islas y destinos turísticos donde anteriormente la conectividad era limitada o inexistente.

+Móvil anunció el lanzamiento oficial de Más Starlink, el primer servicio de conectividad satelital directa al móvil disponible comercialmente en Panamá, desarrollado en alianza con Starlink Mobile. Esta innovadora solución amplía las posibilidades de comunicación más allá de la cobertura móvil terrestre tradicional, permitiendo a las personas mantenerse conectadas en lugares donde antes las comunicaciones eran limitadas o simplemente no existían.

Starlink, la constelación satelital móvil más grande del mundo permite que dispositivos compatibles con tecnología LTE se comuniquen directamente con sus satélites, los cuales funcionan como torres celulares en el espacio, sin necesidad de antenas ni equipos adicionales. Esto permitirá que los clientes permanezcan conectados en cualquier lugar donde tengan visibilidad del cielo.

Los clientes prepago y pospago podrán enviar y recibir mensajes de texto (SMS), utilizar WhatsApp para realizar llamadas y enviar mensajes, así como acceder a aplicaciones compatibles con el modo satelital, entre ellas Google Maps y la plataforma social X.

Este nuevo servicio será especialmente valioso para actividades como la pesca, el turismo, el transporte marítimo, la agricultura, la ganadería y otras labores que se desarrollan en zonas remotas. Asimismo, fortalecerá las capacidades de comunicación durante situaciones de emergencia, facilitando el contacto desde lugares donde actualmente no existe cobertura móvil terrestre. A medida que la plataforma continúe evolucionando, se incorporarán nuevas funciones y aplicaciones para ampliar las capacidades de comunicación y conectividad disponibles para los usuarios. El catálogo actualizado de aplicaciones compatibles estará permanentemente disponible en el sitio web oficial de +Móvil.

¿Cómo funciona el servicio?

En esta primera etapa, el servicio estará disponible para teléfonos inteligentes compatibles con el sistema operativo Android. La integración para dispositivos Apple estará habilitada a partir de diciembre de 2026, ampliando el acceso a un mayor número de usuarios.

Mantener una línea móvil +Móvil activa.

Tener habilitados los servicios de datos y roaming, sin cargos adicionales por el uso de la red satelital.

Encontrarse en un lugar con visibilidad directa al cielo.

El dispositivo se conectará automáticamente a la red satelital cuando la cobertura terrestre no esté disponible.

“Durante los últimos 29 años hemos trabajado para mantener conectado a Panamá mediante inversiones continuas en infraestructura, innovación y tecnología. Hoy damos un paso histórico al incorporar la conectividad satelital móvil como complemento de nuestra red terrestre, permitiendo que más personas permanezcan conectadas cuando más lo necesitan. Más Starlink representa una herramienta de inclusión digital que acerca oportunidades, seguridad y conectividad a comunidades, sectores productivos y usuarios en cada rincón del país”, expresó Rocío Lorenzo, Presidenta Ejecutiva y Gerente General de +Móvil.

Para conocer los planes y tarifas del servicio, visite: www.masmovilpanama.com/movil/mas-starlink

Los nuevos clientes pospago podrán acceder a Más Starlink mediante planes desde B/.26.00 mensuales. Los clientes pospago actuales podrán actualizar su plan y agregar acceso a Más Starlink visitando el sitio web y completando el formulario para recibir una oferta personalizada.

Por su parte, los clientes prepago podrán activar el servicio mediante paquetes con un precio introductorio de B/.3.00 por 7 días o B/.5.00 por 30 días, adaptándose a las necesidades de quienes requieren conectividad temporal en áreas de difícil acceso.

Disponibilidad. Más Starlink estará disponible para los clientes de +Móvil a partir del 16 de septiembre de 2026. Los interesados podrán obtener más información sobre compatibilidad de dispositivos, cobertura y funcionalidades en www.masmovilpanama.com/movil/mas-starlink así como a través de la Más App, los canales digitales de +Móvil y los centros de atención al cliente a nivel nacional.

Acerca de Cable & Wireless Panamá S.A.

Cable & Wireless Panamá es una empresa de servicios integrales de telecomunicaciones en el país y que opera comercialmente bajo la marca +Móvil. Es propiedad conjunta de Cable & Wireless Cala Holdings Limited (49%), subsidiaria de Liberty Latin America, el Gobierno de la República de Panamá (49%) y el fideicomiso en favor de los colaboradores (2%). Somos un importante proveedor de servicios fijos, móviles, banda ancha, TV paga, corporativos y empresariales. Estamos comprometidos a contribuir al desarrollo social y económico de Panamá a través de la inversión en proyectos y programas para brindar acceso equitativo a las telecomunicaciones, cerrar la brecha digital y promover el acceso a las nuevas tecnologías de la información. Para más información, visite: http://www.masmovilpanama.com