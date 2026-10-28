Los clientes prepago y pospago con dispositivos LTE compatibles pueden utilizar WhatsApp para llamadas y mensajería, acceder a Google Maps, la plataforma X y enviar mensajes SMS mediante conectividad satelital.

Más de 10,000 clientes ya cuentan con el servicio y durante la emergencia del 9 de octubre se enviaron más de 240,000 mensajes satelitales.

Mantenerse comunicado durante una emergencia puede marcar la diferencia. Esa realidad quedó evidenciada tras el terremoto registrado en Panamá el pasado 9 de octubre, cuando cerca de 30,000 clientes utilizaron gratuitamente el servicio de SMS satelital de +Más Starlink, generando más de 240,000 mensajes desde zonas donde la cobertura móvil terrestre era limitada o inexistente.

A poco más de seis semanas de su lanzamiento comercial, +Móvil continúa consolidando +Más Starlink como una innovadora solución de conectividad satelital móvil en Panamá, permitiendo que miles de personas permanezcan comunicadas en cualquier lugar del país y complementando la red móvil tradicional con tecnología de última generación.

Los resultados reflejan una rápida adopción por parte de los usuarios. Actualmente, más de 10,000 clientes activos ya cuentan con el servicio, impulsando una nueva forma de comunicación para quienes viven, trabajan o se desplazan por zonas apartadas. La mayor concentración de usuarios se ubica en las provincias centrales, Darién y áreas marítimas del Pacífico, donde esta tecnología amplía significativamente las posibilidades de conexión.

Desde su lanzamiento, +Más Starlink ha demostrado ser una herramienta útil tanto para la vida diaria como para situaciones críticas. Los clientes prepago y pospago con dispositivos LTE compatibles pueden enviar y recibir mensajes SMS, utilizar WhatsApp para llamadas y mensajería, acceder a Google Maps y a la plataforma X, entre otras aplicaciones compatibles, aun cuando no exista cobertura móvil terrestre disponible.

“Durante los últimos 29 años hemos trabajado para mantener conectado a Panamá mediante inversiones continuas en infraestructura, innovación y tecnología. Hoy damos un paso histórico al incorporar la conectividad satelital móvil como complemento de nuestra red terrestre, ampliando las posibilidades de comunicación para los panameños cuando más lo necesitan. El sismo registrado en el país evidenció la importancia de contar con alternativas que permitan a las personas mantenerse en contacto con sus familiares y seres queridos, especialmente en comunidades remotas o zonas donde la cobertura tradicional puede verse limitada. +Más Starlink representa una nueva alternativa de inclusión digital que fortalece la seguridad, acerca oportunidades y amplía la capacidad de conexión en cada rincón de Panamá”, expresó Guillermo Ponce, Presidente Ejecutivo y Gerente General (i). de +Móvil.

Además de fortalecer la comunicación durante emergencias, la iniciativa impulsa oportunidades de desarrollo en sectores como la pesca, el turismo, el transporte marítimo, la agricultura y la ganadería, beneficiando a personas y comunidades ubicadas en áreas de difícil acceso.

Como parte de su estrategia para acercar esta tecnología a más panameños, +Móvil ha desarrollado jornadas de demostración y capacitación en comunidades como Cucunatí, en Darién, y Bajo Grande, en Coclé. Durante las próximas semanas estas giras llegarán también a Puerto Lara, Tamarindo, Barriales, Jaqué y otras comunidades cercanas, permitiendo que más ciudadanos conozcan de primera mano una solución diseñada para ampliar las oportunidades de comunicación, seguridad y desarrollo.

La propuesta de valor de +Más Starlink se sustenta en cuatro pilares fundamentales: estilo de vida, impacto social, emprendimiento y atención de emergencias, demostrando cómo la conectividad satelital puede contribuir a reducir brechas digitales, generar oportunidades y fortalecer la resiliencia del país.

+Más Starlink está disponible para clientes prepago y pospago de +Móvil. Los nuevos clientes pospago pueden acceder al servicio mediante planes desde B/.26.00 mensuales, mientras que los clientes prepago pueden activarlo con paquetes de B/.3.00 por 7 días o B/.5.00 por 30 días.

Para conocer más sobre los planes y tarifas del servicio visite: www.masmovilpanama.com/movil/mas-starlink