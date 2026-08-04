· Las Salas de Lactancia son parte de nuestro modelo empresarial desde 2015. Es un derecho reconocido para nuestras colaboradoras en edad fértil y una puerta siempre abierta para las nuevas madres +Móvil.

· 189 madres acompañadas en una década de compromiso con el vínculo madre-hijo

· La Semana Mundial de la Lactancia nos recuerda que las políticas empresariales pueden proteger derechos. En +Móvil, ese recordatorio se traduce en salas abiertas, tiempos respetados y madres acompañadas.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto bajo el lema “Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona”, +Móvil reafirma su liderazgo como una de las primeras empresas del país en habilitar Salas de Lactancia dentro de sus sedes, con un balance concreto: once años de trayectoria, cinco espacios activos y 189 madres colaboradoras acompañadas desde 2015.

La compañía de soluciones integrales de telecomunicaciones inauguró su primera Sala de Lactancia en 2015, en un momento en que la práctica aún no era común en el sector empresarial panameño. Aquella decisión marcó un precedente que hoy se traduce en una red de 5 salas ubicadas en las Oficinas Satélites de Las Mañanitas, Panamá Oeste, Millenium Park, Torre Evolution y la Central Técnica San Francisco: los puntos de mayor concentración de talento en la organización.

“Nuestra diversidad nos define y nuestras semejanzas nos conectan. La lactancia es una de esas semejanzas: es la primera respuesta al vínculo afectivo entre una madre y su hijo, y como empresa entendimos hace once años que proteger ese vínculo también era proteger a nuestra gente”, señala Venus Miranda, Directora Senior de Personas de +Móvil.

Las Salas de Lactancia forman parte de un ecosistema de prácticas que la compañía ha construido para acompañar a las madres colaboradoras. Entre ellas destaca la licencia parental, que otorga dos semanas adicionales a la madre por encima de las establecidas por la legislación panameña, sumando dieciséis semanas de acompañamiento pagado. La combinación de licencia extendida, espacios habilitados dentro de las sedes y flexibilidad para la extracción durante la jornada laboral ha permitido que las madres +Móvil retomen su rol profesional sin renunciar a la lactancia.

El lema de 2026 invita a las organizaciones a fortalecer lo que ya funciona. En ese sentido, el caso de +Móvil ofrece evidencia: 189 mujeres han utilizado las salas en una década, consolidándolas como un patrimonio corporativo y un derecho reconocido para las colaboradoras en edad fértil. La compañía continuará ampliando la conversación durante la semana con testimonios de madres embajadoras y contenidos digitales bajo el lema interno “Amamanta con orgullo para un comienzo sostenible en la vida”.

Esta práctica se sostiene todo el año, junto a la Licencia Parental y en +Móvil, la Semana Mundial de la Lactancia es un recordatorio de que las políticas empresariales pueden traducirse en derechos vividos: en salas abiertas, en tiempos respetados y en madres acompañadas.

Para mayor información Roberto Mendoza | Roberto.mendoza@cwpanama.com | www.masmovilpanama.com