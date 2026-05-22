El nuevo servicio se llamará +Más | Starlink.

Panamá da un paso histórico en el ámbito de las telecomunicaciones con la llegada de la primera conectividad móvil Starlink del país, que ofrecerá funciones básicas de datos y mensajería.

+Móvil, pionera en la evolución de las telecomunicaciones —desde GSM, LTE y 5G hasta la fibra óptica—, entra ahora en una nueva fase al conectar todo el país a través de Starlink, la mayor constelación de satélites para móviles en órbita terrestre baja.

Este acuerdo con Starlink marca otro hito en la transformación de +Móvil en una empresa impulsada por la tecnología (TechCo), donde la tecnología es sencilla, accesible y está al alcance de todos.

Durante su evento de innovación Move On 2026, +Móvil anunció un acuerdo con Starlink para lanzar, a finales de este año, la primera solución de conectividad de satélite a móvil del país, lo que supone un hito en la historia de las telecomunicaciones de Panamá. El nuevo servicio para los clientes se llamará Más | Starlink.

La solución de conectividad +Más | Starlink, impulsada por la avanzada tecnología satelital de Starlink Mobile, desempeñará un papel fundamental a la hora de proporcionar cobertura a zonas que se encuentran fuera del alcance de las redes móviles terrestres tradicionales. Esto incluye comunidades remotas, regiones montañosas, zonas marítimas, comarcas, destinos turísticos, islas y mucho más. Gracias a esta tecnología, los usuarios podrán mantenerse conectados en cualquier lugar del territorio nacional.

Este servicio constituye una solución clave para las personas que viven, trabajan o viajan por zonas fuera de la cobertura tradicional, así como una herramienta de comunicación estratégica en situaciones de emergencia o en las que la infraestructura terrestre puede ser limitada o no estar disponible.

“En +Móvil, nos enorgullece seguir liderando la evolución tecnológica de Panamá y dar un paso más hacia la era digital del país. Esta colaboración con Starlink refuerza nuestro compromiso con la innovación y la inversión al incorporar una nueva solución de conectividad móvil por satélite que amplía la cobertura y complementa nuestra red. Aporta mayores oportunidades, seguridad y comunicación a las personas, las empresas y las comunidades de todo el país, porque el cielo no tiene límites”, afirmó Rocío Lorenzo, directora ejecutiva y gerente general de +Móvil.

Con este acuerdo, +Móvil refuerza su posición como pionera y líder en el desarrollo de soluciones tecnológicas que transforman la forma en que las personas se comunican, trabajan y acceden a nuevas oportunidades. Este recorrido ha acompañado cada gran avance tecnológico en Panamá —desde las redes GSM, la expansión de LTE y el despliegue de la única red 5G de la capital— hasta la nueva etapa actual, que redefine la conectividad con soluciones móviles basadas en satélites.

La adopción de redes no terrestres —que aprovechan los satélites de órbita baja (LEO) como estaciones base— y su integración en los estándares internacionales de telecomunicaciones móviles han permitido una interconectividad fluida entre los sistemas terrestres y los satelitales. Esto permite la comunicación directa entre satélites, teléfonos inteligentes y otros dispositivos de los usuarios en una plataforma móvil unificada, creando un ecosistema de telecomunicaciones conectado a nivel mundial.

Conectividad de frontera a frontera en todo Panamá.

El servicio de conectividad de satélite a móvil estará disponible en dispositivos compatibles con la tecnología LTE. En el futuro, +Móvil aprovechará los satélites de última generación de Starlink Mobile —la versión V2— que ofrecerán cobertura móvil completa en zonas remotas al proporcionar banda ancha directamente a los teléfonos móviles.

Con esta innovación, Panamá se sitúa a la vanguardia de las telecomunicaciones, avanzando hacia una nueva era de conectividad móvil en la que la integración de redes terrestres y satelitales amplía la cobertura a nivel nacional, refuerza el acceso a los servicios digitales y construye un ecosistema de comunicaciones más robusto, fluido y preparado para el futuro.

Durante 29 años, +Móvil ha conectado a Panamá a través de la innovación. Hoy, ese legado continúa con una visión clara: seguir desarrollando nuevas formas de conectar a las personas, sin importar dónde se encuentren. Porque con +Móvil, llegas más lejos y siempre conectado.