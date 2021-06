¡Sorpresa! Para celebrar el 30 aniversario del Black Album, Metallica anunció el lanzamiento de ‘The Metallica Blacklist’, una edición que reunirá a 53 artistas de todo el mundo haciendo versiones de las 12 canciones que componen el álbum original.

Entre los artistas que participan en el proyecto podemos encontrar a Miley Cyrus, Dave Gahan de Depeche Mode, los suecos Ghost, los mongoles The Hu o Weezer, pero lo más particular son nombres de artistas latinos y mexicanos como The Warning, el ex-Pxndx José Madero, Ha*Ash, Juanes y Mon Laferte.

‘The Metallica Blacklist’ estará disponible a partir del 10 de septiembre a través de Blackened Recordings.