Meat Loaf, e l cantante, cuyo verdadero nombre es Marvin Lee Aday, nació en Dallas y cuyo disco de 1977 “Bat out of Hell” es uno de los más vendidos de todos los tiempos, murió a los 74 años, según un comunicado en su página de Facebook.

“Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche con su esposa Deborah a su lado”, decía el comunicado. “Sus hijas Pearl y Amanda y amigos cercanos han estado con él durante las últimas 24 horas”.

No se compartió la causa de la muerte en la publicación.

Los dos álbumes más grandes de Meat Loaf, “Bat out of Hell” de 1977 y la continuación de 1993 “Bat out of Hell II: Back into Hell”, produjeron numerosos sencillos exitosos, incluidos “Paradise by the Dashboard Light”, “Two Out of Three Ain’t Bad” y “I’ll Do Anything for Love (But I Won’t Do That)”. Asimismo Meat Loaf también apareció en varias películas, incluido el clásico de culto “The Rocky Horror Picture Show” y programas de televisión.