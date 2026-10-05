El sábado 17 de octubre, EMPOWOMAN llevará a cabo su 5ta edición en Multiplaza Panamá y las organizaciones: ADAVION (Asociación de Amigos y Voluntarias del Instituto Oncológico Nacional) y Pink Warriors Panamá, demuestran que hay vida, apoyo y comunidad durante el tratamiento y después de vencer el cáncer de mama, en un mes en el cual crear conciencia acerca de este tema es fundamental.

Fiel a su propósito de inspirar, aportar y dar visibilidad al trabajo de fundaciones y organizaciones que promueven la solidaridad, la quinta edición de EMPOWOMAN, evento gratuito organizado por Cardigans Group en alianza con Multiplaza Panamá, abrirá su jornada con el panelde Cinta Rosada: “Más allá del lazo: el poder de acompañar y vencer” juntando en tarima a María Guadalupe Vásquez, representante de la Asociación de Amigos y Voluntarias del Instituto Oncológico Nacional (ADAVION) y a Floribeth Camposo, fundadora y Presidenta de Pink Warrior.

Este conversatorio mostrará, más allá de la labor que realizan, el camino que inicia un paciente tras recibir la noticia, la importancia de la red de apoyo durante el tratamiento y lo más importante: cómo la vida que se reconstruye tras superar la enfermedad.

Como es tradición EMPOWOMAN es un evento que reúne a dos organizaciones referentes en el país para su apertura, esta vez desde el voluntariado hospitalario y la resiliencia deportiva, las speakers educan, apoyan y demuestran cómo la contención emocional y la comunidad son claves para transformar el diagnóstico en un verdadero camino de recuperación y fortaleza.

Con más de cuatro décadas de labor ininterrumpida, ADAVION se ha consolidado como un pilar fundamental dentro del Instituto Oncológico Nacional (ION). Más allá de la atención médica, la organización brinda soporte material, social y anímico a miles de pacientes y familiares. Su participación en EMPOWOMAN destacará la importancia y el valor del acompañamiento para sobrellevar la carga de la enfermedad.

Por su parte, Pink Warriors Panamá aportará una mirada de resiliencia y reconstrucción personal. Fundada en 2019 por Floribeth Campos, sobreviviente de cáncer de mama diagnosticada en 2016, la organización nació como el primer equipo panameño de bote dragón (dragon boat) integrado por guerreras sobrevivientes. Lo que comenzó con 14 mujeres remando juntas se convirtió en un movimiento de rehabilitación física y emocional que ha llevado la bandera de Panamá a festivales y mundiales en Nueva Zelanda e Italia, demostrando cómo el deporte puede transformar e impulsar la vida después del cáncer.

“Cada año abrimos EMPOWOMAN recordando que la salud es lo más valioso que tenemos. Escuchar la experiencia de ADAVION y la historia de Pink Warriors nos permite destacar a estas organizaciones que hacen un trabajo admirable en cualquiera de las fases de la enfermedad. Es un mensaje de acompañamiento, pero sobre todo de esperanza y comunidad”, destacó Angie Picón, Brand Manager de Cardigans Group y EMPOWOMAN.

EMPOWOMAN se llevará a cabo el sábado 17 de octubre de 2026 en la Plaza del Sol de Multiplaza Pacific Mall, con entrada gratuita para todo público. Para registrarse, visite empowoman.com y siga las novedades en el Instagram de @empowomanlatam y @pcardigans.

Sobre EMPOWOMAN

Es una iniciativa de mujeres empoderadas para mujeres empoderadas que busca además, poder compartir con toda la audiencia espacios educativos que expongan cuáles son las adversidades que logran vencer a diario. EMPOWOMAN es una producción de CARDIGANS Group, agencia de comunicación, eventos, branding, PR y talent management, que ha creado esta plataforma multiformato para inspirar y darle voz a esas historias que merecen ser contadas.

Acerca de CARDIGANS GROUP:

Desde el 2012 CARDIGANS GROUP ha logrado expandirse en toda LATAM, con una trayectoria en la que ha sumado un sin número de casos de éxito, ofreciendo diversos servicios en marketing, comunicación, producción de eventos y gestión de relaciones públicas. Con expertise en el diseño de estrategias 360, para comunicar las novedades de las marcas que representan, haciéndolas de interés para todo tipo de público. En CARDIGANS GROUP se trabaja en la imagen, en la percepción y en la ingeniería de cada detalle para potenciar los resultados. Para mayor información pueden ingresar al sitio web de CARDIGANS GROUP o a sus redes sociales @empowomanlatam @pcardigans

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