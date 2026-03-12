El festival MACRO anuncia oficialmente el line up de su edición 2026, que se llevará a cabo el viernes 20 y sábado 21 de marzo, en el Parque de los Lagos, Ciudad del Saber, reafirmando su posición como uno de los festivales culturales y musicales más importantes de Panamá. Este año, el evento se celebra presentado por Cerveza Cristal, acompañante clave del festival.

MacroFest contará con un destacado grupo de headliners internacionales, reuniendo a grandes referentes de la música latinoamericana:

El Mato a un Policia Motorizado (Argentina), una de las bandas más influyentes del rock alternativo en la región, destacado por su estilo melancólico y su narrativa cruda que propone su propia visión de la vida misma.

Gondwana (Chile), Su música marcada por mensajes de conciencia, amor y conexión, ha convertido a Gondwana en uno de los nombres más representativos del género reggae latino.

Cuarteto de Nos (Uruguay), con más de tres décadas de trayectoria de éxitos y una identidad artística inconfundible. Son reconocidos como uno de los proyectos más influyentes y respetados del Rock en la región, invitando en sus rimas a pensar, cantar y reír en comunidad.

Esteman (Colombia), figura clave del pop alternativo latinoamericano, es una propuesta fresca y auténtica que fusiona los géneros pop, indie y electrónico que invita a celebrar el amor, la identidad y la autenticidad.

El festival también apuesta fuertemente por el talento local, presentando un line up nacional que refleja la diversidad y creatividad de la escena musical panameña. Los artistas confirmados son: Sofía Valdés, Llevarte a Marte, Mar María, Pepe Bahía, Toni Drums Band feat. Toby King, Renato y Apache Ness, Los Guayas y Tvrbo.

Además, MacroFest contará con el escenario de Istmo Creativo, potenciado por el Ministerio de Cultura, un espacio dedicado a visibilizar propuestas emergentes y proyectos que impulsan la creatividad y el desarrollo de la música local. En este escenario participarán Alessandra Clarke, Xperimento, Shary Rose, Shorty & Slim, Christian Bradford, BuenAfro, Los Gatos Solos y Necars Vinyl, ampliando la experiencia musical del festival y fortaleciendo la presencia del talento nacional.

Durante dos días, MacroFest, presentado por Cerveza Cristal, ofrecerá una experiencia que va más allá de la música, integrando arte, cultura y comunidad en un espacio pensado para el encuentro y la celebración. Ciudad del Saber se convertirá nuevamente en el punto de convergencia para miles de asistentes que buscan vivir lo mejor de la música local e internacional.

En MACRO FEST 2026, Cerveza Cristal se integra como ese punto de encuentro donde la experiencia se da de forma natural y el momento se vive como debe ser.

Boletos a la venta en Panatickets.

MacroFest 2026

Parque de los Lagos, Ciudad del Saber, Panamá.

20 y 21 de marzo, 2026

Contacto de prensa e información:

Elias Jiménez

elias@socialite.com.pa